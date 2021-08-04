台女自細生活如貧民　屋企做乜都唔知　上大學拍拖先解開多年謎團

一個人從小開始就深受家庭教育影響，家庭的社經地位也有可能影響後代的價值觀，一名台大女學生就表示，「小時候以為家裡很窮」，因為阿嬤在各方面都很節儉，連用幾張衛生紙都很介意，不過長大卻發現一個驚人的事實……



直到讀大學拍拖先知驚人真相 點圖睇睇女網友嘅原文▼▼▼

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原來她家是經營建設公司，家裡住在市中心，院子有花園也有好幾輛車，感覺家裡滿有錢的，不懂自己「為何從小過得像貧戶一樣？」，貼文一出，引發網友討論。原PO在Dcard發文表示，自己從小深受阿嬤影響，養成生活節儉的習慣，因為阿嬤對於用幾張衛生紙、冷氣開多久、燈有沒有關、倒廚餘等這類事很在意，她也以為家裡很窮苦，未來需要自立自強。後來原PO因緣際會下，發現家裡似乎很有錢的事實，「我因為要申請文件+跟男友交往，男友好奇我家在幹嘛的，我也說不出個所以然，他叫我去了解一下，我才慢慢發現這些事」。

原PO透露，自己家是開建設公司及相關產業，公司不只一家，名下的房子跟土地也很多，「這也解開了我從小一直覺得自己家長得很特別的謎，我家住在市中心，有可以停好幾輛車的院子跟種樹的花園，不過偏舊，看起來也不是什麼豪宅，還有我家的車是日系車，不是什麼進口車」。不過，原PO似乎對這種貧富的落差感有點無法接受，詢問網友「我真的很好奇長輩們都不會跟晚輩說家裡的情況嗎？我想不明白為什麼家裡好像明明滿有錢卻過得像貧戶一樣？」

貼文一出，引發熱烈討論，有網友指出兩個關鍵，第一是家裡的長輩怕原PO「長歪」，希望她不要養成一些不好的習慣，第二是家裡屬意的接班人不是原PO，不告訴她是希望她不要想太多，該名網友也透露自己家庭狀況，「我家對我妹的教育就是第二點，從個性跟專業上來說都是我比較適合接班，當然也有可能是因為是老大，爸媽從小對我就很嚴格，我妹完全只顧享受，但完全不知道家裡在做什麼」。

其他網友則回應，「原PO是三觀正的有錢人，精神生活大概也是被富養長大的吧」、「是我也不會向小孩透露太多，怕帶來不好影響」、「很多長輩都是以前窮怕了，不管生活再怎麼無虞，也還是在想著當年那個吃蕃薯籤度日的日子，也就習慣能省則省」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】