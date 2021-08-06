OL遭男同事眼神非禮需多穿衣自保　1個原因不敢投訴　網民教咁做

【眼神非禮】在公司被男同事「眼神非禮」，女生應該如何處理？有女網民日前在facebook分享不幸經歷，她形容自己「上圍都有肉地」，1名深受上司喜愛的男同事經常找借口跟她聊天，期間不時望向其胸口，令她非常不自在，而且次數愈來愈頻密，迫得她只好多穿衣服上班，又擔心向上司投訴只會吃虧。許多網民認為女生應該還以顏色，更教她不少方法，最重要是要借助群眾壓力，有其他同事在場下才發火。



女網民不停被1名得寵的男同事眼神非禮，只能穿多件衣服自保。（《假設性無罪》劇照）

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樓主在fb群組「奴工處」投稿，大呻自己因為身材較「有肉地」，經常被1名男同事「𥄫胸」，起初以為對方無心，但現時情況愈來愈嚴重：

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樓主坦言該男同事深受上司喜愛，投訴的結果很可能是「上司唔信我」。有網民認為這些眼神非禮事件很可能會不了了之，投訴也只會「死無對證」。不過多數留言都覺得樓主有必要反擊，但提醒她驚告該男同事時，要小心用錯語氣，否則「佢以為你flirt佢」。

網民點睇：



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網民建議可以在平日同事間閒聊的時間，「以講笑形式放聲氣，通常呢啲好快傳到對方嗰度！令到對方有所收斂」。另外亦可通過群眾壓力，等有其他同事在場的情況下向他「發火」，例如說：「『望夠未呀，知你望緊我個胸呀』，至少俾2、3個同事聽到。」

（facebook群組「奴工處」）

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