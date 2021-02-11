澳23歲女教師涉性侵14歲男生　校內CCTV拍到片　拒認罪反咁解釋

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-11 20:46

澳洲去年發生1宗轟動全國的女教師性侵男學生案件。去年6月至7月，悉尼1名已訂婚的23歲女教師被控性侵14歲男學生，包括前後5次性交、發送陰道照片、不雅影片及在上課時間性接觸等，惟她日前在庭上否認所有控罪，甚至稱自己從未與學生性交。辯方更指警方提供1段學校閉路電視片段內容被誇大，稱拍到女教師的手在男生胯下移動，又將男生的手放入自己的緊身褲內，實際上鏡頭有部份被桌子阻擋了，拍得不算清楚，反駁難以證明女教師曾和學生性交或性接觸。

女教師被控性侵男學生，但她否認所有控罪。（「Monica Young」fb圖片）

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案件日前在新南威爾斯州最高法院審理，案情指在悉尼1間高中任教地理科的女教師Monica Elizabeth Young，在去年6月24日至7月6日期間，性侵1名14歲男學生，共涉10項控罪。控方指控她前後和男生性交5次，地點包括學校及座駕內、向男生發送自己陰道照片、引誘男生和她性接觸、用Snapchat 向男生發送露骨的不雅影片，並要求男生拍同樣的影片回覆，以及在首次性交後交換彼此性器官照片等。

警方的指控還包括女被告向受害人發送Snapchat訊息，顯示她躺在床上，並寫上「我在等你」，其中她更被學校閉路電視拍到，在上課時間將手放到男生胯下移動，又將男生的手放入自己的緊身褲內。警方批評她在見面期間及利用社交媒體「積極追求」男生，誘使男生和她性交，行為嚴重破壞師生間的信任。檢察官反對被告保釋要求，更指隨着警方的調查進度，可能會提出更多控罪。

據悉庭上更透露其中一、兩次她「不當接觸」男學生的場合，有另名1名男生在場，惟該男生拒絕作供，只派律師作代表。

涉案女教師的未婚夫表示相信她是無辜。（被告未婚夫fb圖片）

女教師在去年7月已一度被捕，當時被指5次毆打涉被性侵的男學生。這宗性侵事件之所被曝光，是因為男生的母親發現兒子經常和某人聯天，查看兒子的聊天訊息時發現有異，最終揭發事件。女教師被控以10項罪名， 5項屬強迫14至16歲兒童性交的嚴重罪行，但她否所有控罪，未婚夫亦表示相信她無辜。

代表女教師的律師Ian Lloyd針對控方提交的證據作出反擊，批評控方過分誇大閉路電視片段的內容，其中警方指片段拍到女教師將手放在男生「胯下」移動，並將男生的手放入自己的緊身褲內，他認為鏡頭當時被桌子阻擋，拍得並不清楚，看不出有任何性侵犯或性接觸，只顯示到她和學生在上課時間「會面」，最多是犯校規，只能稱為「愚蠢」。而另1段拍到女教師駕車載學生到公園的片段，更沒拍到車內情況。

辯方律師表示警方在女教師袋子內發現的潤滑劑證物，其實是男生託朋友買的，當時女教師是看見男生在校園向朋友展示，才將有關物品沒收，故女教師有理由身上帶住潤滑劑。另外，那些被指性騷擾及引誘男生的照片，包括被指引誘男生去性交的照片，女教師當時身上有穿衣，不涉及性暗示，即使女教師手機上的確有陰道照片，也沒證據證明那是她的陰道，而且她知道男生的指控後已主動向對方母親聯絡，否認有侵犯男生，強調女教師無罪。他又大呻女教師收柙時被當成重犯，每天只可走出牢房2至3個小時。

法院在當地時間周四（11日）批准被告保釋，受害男生的父母則表明反對，認為她會繼續騷擾兒子，並指她會繼續「獵食」兒子或其他男孩。法院頒令被告保釋期間不得接觸男學生及其家人，也不准透過互聯網接觸對方，且必須住在祖母家中，沒收車輛及所有電子設備。外媒指女教師已聘請了悉尼著名大狀Margaret Cunneen，該大狀原本是檢察官，處理過幾宗着戀童、輪姦及謀殺大案，在當地非常有名氣。

（綜合）