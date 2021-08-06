家姐同男友想婚前置業問阿媽畀首期　細佬呻：點解佢唔係拜金女？

香港地上車難，買樓結婚非易事。1名網民最近發文指，姊姊與男友打算下年結婚，男家願意付3萬元禮金和包辦酒席，姊姊有感「女家都要有貢獻」，便要求母親為置業大計幫忙支付首期，讓樓主無奈指「點解香港咁多拜金女，偏偏我家姐唔係」。



有網民發文抱怨，指姊姊與男友計劃下年結婚，但希望先買樓置業，於是想母親幫忙付首期。（示意圖 / 《金都》劇照）

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網民「月亮代表我的腎」在連登討論區以「家姐下年結婚，要阿媽貼大床畀首期」為題發文，稱20多歲的姊姊與男友交往2年，最近決定下年結婚，同時希望結婚前先買樓。樓主稱由於男方沒有儲蓄及投資習慣，姊姊見未婚夫將付禮金和包辦酒席，便希望將首期的重擔交給女家▼▼▼

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帖文引來網民熱議，有網民認同樓主指應由男女家共同承擔首期，「應該男女一齊儲，父母最多幫小小」、「男方平時無儲錢？」、「應該唔會咁蠢送份首期出去掛」，也有網民建議樓主與家人進一步簡化婚禮的禮節，「退返禮金畀男家，食餐飯咪算，咪唔使出首期」、「酒席錢折現，兩家一齊出首期囉？」、「間屋寫家姐名就OK」，另外有人則稱「真愛唔應該用錢嚟衡量」。

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