東京奧運｜日本拳擊選手奪金即預告退役　想入遊戲公司、最愛青蛙

急流湧退是真的！現年只有20歲的日本拳擊選手入江聖奈（Irie Sena）首次出戰奧運就取得54至57公斤羽量級金牌，但隨即宣布1年後的世錦賽將會是她最後一戰，將不會參加2024年巴黎奧運。她更明言會於大學畢業後退役，希望加入遊戲公司工作，而是次奧運奪金最令她興奮的是Twitter粉絲激增，將有更多人幫助她尋找最愛的青蛙。



入江聖奈為日本奪得首個奧運女子拳擊金牌。（GettyImages）

入江聖奈以技術分5:0為擊敗菲律賓的柏狄絲奧【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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入江聖奈是日本體育大學的3年級學生，周二（3日）在54至57公斤羽量級拳擊決賽中以5:0取得金牌後，即在賽後訪問中提到下個目標是將於大學4年級時參與的世錦賽，明確表示不會出征距今尚餘3年的巴黎奧運，因為希望自己的拳擊路可以劃上完美句號，「所以我打算大學畢業後就不打拳擊了」。入江聖奈年紀尚輕但早已決定退役，引起網民關注。

入江聖奈因為漫畫《小神拳》而開始拳擊之路，賽前收到漫畫作家小山優為她送上的打氣作品。（twitter「@seeenaaa09」圖片）

入江聖奈原來已經計劃好退役後的就業問題，打算到遊戲公司上班，全因自己極之喜歡遊戲。除此之外她亦十分喜歡青蛙，更養了1隻珍珠角蛙做寵物，名字是卡通片《多啦A夢》角色胖虎的妹妹「胖妹」（ジャイ子）。她曾考慮應徵與青蛙有關的工作，但因「網上查了一下後好像不怎麼好找」而作罷。

入江聖奈因為得到金牌而令Twitter粉絲數字大增，對她的最大好處相信是可以有更多人幫她找青蛙。她在決賽前一天（2日）就已經發文，表示會在奧運結束後來一次「青蛙狩獵之旅」，更希望網民可以分享在鳥取縣或東京市內見過青蛙甚至是蟾蜍的地點，「我會很高興」。今日（5日）她亦發文提到，自己已經離開奧運村，與拳擊相關的帖文可能會因為沒有比賽而變少，「但我會發關於青蛙和遊戲的帖文！」。

入江聖奈發文指自己已經離開選手村，拳擊帖文雖然會減少，但會繼續發遊戲與青蛙相關的帖文。（twitter「@seeenaaa09」圖片）

有網民就笑言入江聖奈的決定猶如機迷「打爆咗機，轉Game先」、「第一次參賽就贏咗，太易玩了所以唔玩，都好正常呀」，甚至有人形容她就是漫畫情節，「上下興趣班拎到奧運金牌，但真正興趣係養青蛙」。

其實入江聖奈的IG帳戶十分有趣，全因她過去都以上載生活及青蛙照為主，完全沒有關於拳擊訓練的照片。近日她突然分享奪金照片，與過往風格大相徑庭，令是令網民忍忍不住笑出來的特點之一。

入江聖奈的IG有大量青蛙照片！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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