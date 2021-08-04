東京奧運｜「打哭對手」為泰奪跆拳道首金　進擊的美少女一鳴驚人

東奧賽事，泰國首金女將班妮巴．翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）24日奪下泰國史上第一面跆拳道項目金牌，在頒獎台上留下感動而驕傲的淚水。她在26日返抵普吉島國際機場，並獲得大批人群英雄式熱烈歡迎，當中等待著她的還有自己的父親——始終支持女兒在運動路上勇往直前的西里猜（Sirichai Wongpattanakit）。



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運動員爸媽從小扎根 讓班妮巴愛上跆拳道

根據《泰國公共電視台》報導，班妮巴在1997年8月8日出生於蘇叻她尼府，父母都是運動員，熱愛運動的兩人下定決心要培養自己的3個小孩成為運動員。為了激發孩子們對運動的興趣，夫妻倆為她們取了不同的綽號，大女兒是「保齡球（Bowling）」、兒子是「棒球（Baseball）」，最小的班妮巴則是「網球（Tennis）」。

西里猜表示，在孩子的童年期間，她就對3個人進行了田徑、足球、排球、游泳，以及自行車等各方面的訓練，「然後她們可以選擇讓她們感興趣的運動。」她並提到，她在孩子還很小的時候，就開始鍛鍊她們的肌力和耐力，並讓她們均衡攝取5大類食物。

儘管班妮巴的綽號是網球，她在九歲時卻喜歡上了跆拳道。然而，跆拳道訓練絕非易事，長達數週的體能訓練和道場對練，幾乎讓小班妮巴打退堂鼓。但在父親的支持與鼓勵下，她最後堅持了下去，並在2011年第13屆泰國國家青年運動會上拿下金牌，引起泰國跆拳道國家隊教練崔永錫（Choi Young Seok ）的注意。

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里約奧運失利曾揚言放棄 東奧奪下金牌

在崔永錫的指導下，班妮巴不斷磨練自己的技能，她每週有6天時間要進行嚴格訓練，每日訓練內容包括舉動、跑步、游泳，以及1600次的踢腿。

班妮巴在各國賽事征戰奪下許多獎牌，她抱著奪下金牌的野心前進2016年里約奧運，但在準決賽最終輸給了韓國選手，帶者銅牌回到泰國，「失望之大，讓我跟崔教練說我要退出這項運動」。

但兩個月後，班妮巴敵不過對跆拳道運動的思念，又拾起過去辛苦的訓練準備重返奧運。她的努力最終在東京奧運得到回報，帶回泰國第一面跆拳道項目金牌。

不同於賽場上的女戰士形象，班妮巴私底下是個甜美的女孩，喜歡浪漫喜劇、小狗。班妮巴這次拿下金牌，將可以獲得2000萬泰銖國家獎金。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】