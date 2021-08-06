日滑板少女四十住櫻奧運奪金　家鄉釀酒廠暖心撐追夢　故事超催淚

【奧運會／東京奧運／滑板／四十住櫻】如果支持本地運動員是每個地方在奧運期間都會提起的議題，這間日本釀酒廠就做了最感人的示範！東京奧運女子滑板公園賽金牌得主四十住櫻，原來備戰時得到整個社區支持，金牌背後是滿滿的洋葱！

日媒報道，四十住家鄉和歌山1間有百年歷史的釀酒廠為方便她練習，將自家倉庫改建成滑板練習場，更向居民解釋晚上可能會有噪音，並得到大家體諒；市內的人更將她當正「自己個女」一樣分享其威水史。四十住的奪金故事令網民淚崩，認為應該要向整個社區鼓掌致意，「追夢的孩子需要大人的幫助」。



四十住櫻在女子滑板公園賽奪金，金牌背後她得到家鄉酒廠及社區的支持。（Getty Images）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

19歲日本少女四十住櫻在東京奧運女子滑板公園賽奪金，除了姓氏特別引人關注外，近日她又在Twitter上引起關注，但焦點除了她本人，還有和歌山1間成立於1915年、有百年歷史的釀酒廠「吉川秀雄商店」。有日媒報道，酒廠為了方便她練習，將倉庫改建成合規格的滑板練習場，免費讓四十住使用。事實上，四十住年初參加錦標賽時，就透露如果沒有那個練習場，有些動作她不可能做出來。

岩出市釀酒廠「吉川秀雄商店」為了方便四十住櫻練習，將1個閒置的碾米倉庫改建成正規練習場，專門讓她使用。（「吉川秀雄商店」fb圖片）

四十住櫻來自和歌山岩出市，受哥哥影響從小喜歡玩滑板，小學已經參加比賽。為了爭取練習時間，家人為她選了同縣橋本市的高中升學，該校是1間集中上課學校，只需上學4小時。由於屋企附近沒有正規的滑板練習場，四十住的媽媽每天都要開3小時車載她來回神戶市練習。她當時已經拿過世界錦標賽的冠軍。

+ 2

2020年夏天，岩出市釀酒廠「吉川秀雄商店」的社長安村勝彦聽聞四十住的難處，當時新冠疫情令東京能否繼續舉辦奧運都成疑，但廠方希望支持當地年輕人追夢，決定將1個閒置的碾米倉庫改建成正規練習場，方便四十住練習，當時他們還覺得四十住應以巴黎奧運作為目標。至去年11月滑板練習場落成，便以四十住的名字命名叫「櫻花公園」。

女子滑板公園賽滿滿的愛：



+ 5

早於今年初，酒廠就在facebook專頁發文，笑言區內居民經常提到「你認識四十住櫻嗎？」。還會將她拿過的錦標的事娓娓道來，大讚她只有18歲（現時已19歲）就被視為奧運金牌大熱，似足「介紹自己個女」那麼自豪。而因倉庫本身是木建築，滑板訓練會造成一定噪音，所以廠方特別向當地居民安排了說明會，交代晚上時都可能會有滑板練習的聲響，並且得到居民的體諒。

四十住從家中步行去練學場只需5分鐘，以確保每天可以訓練10小時，酒廠當時提醒大家可能對練習場感興趣，但它是專門改建讓四十住訓練，嚴格禁止未援權人士內進。結果，女子公園滑板賽捲起「青春風暴」，19歲少女四十住櫻不負鄉親奪金，日媒馬上提起吉川秀雄商店，社長對網民大為感動的反應感驚訝，「這對岩出巿來說是好消息」。

網民點睇：



+ 1

事件瘋傳後Twitter網民先驚訝然後感動，繼而淚崩，認為除了釀酒廠，感覺到整個社區都在支持四十住，「是個溫暖的社區」，更有同樣是岩出市出生的網民稱，在新聞報道故事時感動到馬上哭了，「我也是在岩出長大的」。酒廠同時成功進行「另類宣傳」，有網民呼籲大家要幫襯該酒廠以示支持。

（綜合）

英國35歲賽艇運動員Helen Glover今屆東京奧運失落獎牌，回國時收到最窩心的歡迎。（「Helen Glover」Twitter影片截圖）

+ 11

他們都忍不住回覆帖文。（Twitter截圖）

英國廣播公司（BBC）1名女主持被指失言，竟公開向該國金牌泳手表示「你第三隻腳好厲害」，令泳手在鏡頭前忍笑到「紅晒面」。（影片截圖）

+ 1

同場加映：東京歷屆騎呢事：面都紅晒跳水計分板 史上「最痛」撐竿跳



奧運經典騎呢事回顧👇👇👇

+ 32

同場加映：東京奧運｜網民想加的另類項目：追巴士、排隊 呢項港人最屈機

即刻睇下網民最想新增的另類奧運項目▼▼▼