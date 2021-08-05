東京奧運︱港隊乒乓女團奪銅牌創歷史　網民狂賀：香港人好爭氣！

【奧運會 / 東京奧運 / 乒乓球 / 團體 / 銅牌 / 歷史】港隊再添1面獎牌！香港乒乓球女子隊今日（5日）出戰團體銅牌賽，以場數3：1反勝德國，奪得港乒首面以全土炮陣容出戰的奧運獎牌，同時創下港乒女團於奧運史上最佳成績！一眾觀看直播的網民形容賽事比金牌戰更熱血，大讚3名運動員非常爭氣，又指帶領團隊的教練李靜是比賽的MVP（最有價值成員）。



三位女乒選手興奮得抱作一團。（Kin Cheung／美聯社）

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港乒女團今日轉陣，杜凱琹伙拍李皓晴出戰雙打不敵德國代表單曉娜和索亞（Petrissa Solja）。其後港隊派出蘇慧音和杜凱琹迎戰女單，直落3場反勝，擊敗德國歷史性奪得銅牌，成為首面以土生土港人陣容出戰的奧運獎牌。

至於教練李靜和陳江華則分別成為以球員和教練身份均奪奧運獎牌，以及教練身份累積兩牌的第一人。

上一面港乒奧運獎牌得主便是今日的教練李靜，如今在他指導下再出奧運獎牌選手，饒有傳承的意味。(楊宇翹攝）

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賽事中不斷出現「刁時」及逆境波的局面，令一直觀看直播支持港隊的網民也非常肉緊，得知港乒女團成功奪得銅牌，網民也終於呼一口氣，並紛紛留言恭賀3名運動員，亦有人感謝「軍師」教練李靜，大讚他功不可沒，是比賽的MVP！

網民留言恭賀港乒女團奪銅牌▼▼▼

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香港「女車神」李慧詩昨日（4日）下午出戰女子競輪賽（又稱凱林賽），她於初賽得小組第3，須轉戰復活賽。Sarah結果在復活賽成功以小組第1名衝線，晉級半準決賽。一眾觀看直播的港人同驚同喜，紛紛形容賽況熱血，大讚「牛下女車神」爆發力十足。至於另一港隊代表李海恩雖無緣晉級，仍獲大批網民窩心留言安慰。



網民在討論區發起1人1句支持李慧詩及李海恩▼▼▼

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李海恩出戰競輪賽復活賽。（高詩琦攝）

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睇多啲：香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績，而且他倆賽場上搏盡惡鬥世界排名第6的日本組合渡邊勇大/東野有紗。賽事完結後，有網民在討論區發起1人1句永不離棄支持「鄧謝配」▼▼▼



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香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績。（高詩琦攝）

睇多啲：香港女子游泳代表何詩蓓亦出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒，破亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。



何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒。（高詩琦攝）

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睇多啲：網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼



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何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

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睇多啲：何詩蓓不時都會在IG上分享自己的生活！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：重溫張家朗晉級過程！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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原文：張家朗奧運奪金｜一起走過香港劍神成長路 由世青賽登上體壇之巔