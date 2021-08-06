東京奧運│李慧詩爭先賽復活　網民睇到心臟難受照支持：不死鳥呀

【李慧詩／東京奧運／單車／爭先賽】香港「牛下女車神」李慧詩今日（6日）在爭先賽雖然要跌入復活賽爭出線，但她再次成功展現「最強大腿」威力復活成功，繼續其奧運爭獎牌之旅。許多網民緊盯直播為李慧詩打氣，由於賽制刺激，不少人直言看得心臟難受，形容「心都跳埋出嚟」，又笑言再次復活成功的李慧詩是「不死鳥」。



香港女車神李慧詩在復活賽擊敗郭比順利復活，網民形容她是「不死鳥」。（高詩琦攝）

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女車神李慧詩昨日未能在競輪賽（又稱凱林賽）爭牌，今日（6日）在爭先賽16強失利，要跌入復活賽，而她再次成展示「最強大腿」威力，成功復活晉級12強賽，明日下午12強賽決戰法國車手哥絲（Mathilde Gros）爭入8強。

作為香港爭牌希望之一，許多網民通過直播為女車神打氣，李慧詩和對手「你眼望我眼」看誰先加速的畫面令人緊張，由於爭先賽賽制太刺激，令許多網民大呼心臟難受，「睇到心都跳埋出嚟」，仍然頂住支持李慧詩。

網民力撐李慧詩：

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有網民笑言李慧詩繼競輪賽（又稱凱林賽）再次成功復活，形容她是「不死鳥」，又希望她今晚可以好好休息備戰明天12強賽，再為香港衝擊獎牌，「全香港人為你集氣」。雖然賽果待定，但有留言指李慧詩的年紀未必能出戰下屆巴黎奧運，呼籲大家「睇得一場得一場」，繼續支持她。

（綜合）

香港女車神李慧詩於競輪賽準決賽失利，但網民不離不棄，坦言無論如何都會支持。（高詩琦攝）

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網民不離不棄繼續撐李慧詩：

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香港「女車神」李慧詩4日下午出戰女子競輪賽（又稱凱林賽），她於初賽得小組第3，須轉戰復活賽。Sarah結果在復活賽成功以小組第1名衝線，晉級半準決賽。一眾觀看直播的港人同驚同喜，紛紛形容賽況熱血，大讚「牛下女車神」爆發力十足。至於另一港隊代表李海恩雖無緣晉級，仍獲大批網民窩心留言安慰。



李慧詩出戰東京奧運女子競輪賽復活賽。（高詩琦攝）

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網民在討論區發起1人1句支持李慧詩及李海恩▼▼▼

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睇多啲：香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績，而且他倆賽場上搏盡惡鬥世界排名第6的日本組合渡邊勇大/東野有紗。賽事完結後，有網民在討論區發起1人1句永不離棄支持「鄧謝配」▼▼▼



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香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績。（高詩琦攝）

睇多啲：香港女子游泳代表何詩蓓亦出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒，破亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。



何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒。（高詩琦攝）

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睇多啲：網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼



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何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

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睇多啲：何詩蓓不時都會在IG上分享自己的生活！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

