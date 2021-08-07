臨近鬼節怪事多？台女拖鞋誤丟洗衣機跌出迷你版　網友：親子拖鞋

常用於製成衣物的人造絲、人造棉等材質，因親水性較高，容易在洗滌後出現縮水情形，不少人在使用洗衣機前都會格外注意。不過，近日有一名網友分享，自己不小心將拖鞋和衣物一起丟進洗衣機，沒想到竟然得到一隻「迷你版拖鞋」。照片曝光後，逗趣模樣引起熱議。
原PO在網路論壇PTT發文表示，日前她翻遍家裡都找不到左腳拖鞋，最後發現應該是在洗衣服時，不小心一併將拖鞋丟進洗衣機裡，不過她並未因此感到擔心，暗自計畫等機器運轉完成後，重新清洗衣服即可，並安慰自己「至少還有乾淨拖鞋穿」。
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未料，等到洗衣機停下後把內容物取出，她才發現自己忘記將「烘乾」設定取消，導致拖鞋受熱後大幅縮水，得到一隻「迷你版拖鞋」，讓她實在哭笑不得。隨後，原PO也附上正常尺寸和縮水後拖鞋的對比照。
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照片曝光後，一大一小的拖鞋照引起熱議，網友紛紛笑回「這是照過縮小燈嗎」、「迷你拖鞋要幹嘛啦」、「也縮太小啦」、「原來烘乾可以獲得一雙新鞋」、「以後知道買太大雙怎麼處理了」、「好可愛，看了讓人也想實驗看看」、「這哪種材質，居然縮得這麼漂亮」、「縮小後萌感上升是怎麼回事」、「好好笑，後勁好強」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】