洗衣機驚見「啡色異物」唔係屎？台女用力一索…真相比大便更恐怖

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-16 11:30

在忙碌的現代社會，洗衣機能幫助市民省去費力、費時的洗衣工作，只要按下按鈕，倒入洗衣精，等待機器運轉完畢，便可以晾曬乾淨的衣物。近日一名台灣網友分享家中趣事，有一天妹妹在剛洗乾淨的外套上發現不明的咖啡色物體，且「疑似排泄物」，讓全家人嚇壞，真相曝光後笑翻網友。

妹妹索一索啡色異物：「就是衣服的味道！」點知真相比大便更恐怖…（點圖放大看原PO怎麼說👇👇👇）

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原PO在Dcard發文「洗完的外套上居然有屎」，他在文中說明家裡住在郊區的山坡上，環境清幽，「早晚聽得到蟲鳴鳥叫，有很多昆蟲會來造訪我家。」一日下午，原PO與媽媽在陽台收衣服，突然看到有兩隻蜜蜂在飛，但他並不以為意，「除了害怕也很習慣有昆蟲飛來了」，所以收好衣服後原PO如常的將衣服拿給家人。

這時候原PO的妹妹卻突然發現自己衣服上沾有不明的咖啡色物體，「我妹突然大爆笑的大喊：『這是什麼？我的外套上怎麼有屎！』」原PO好奇的確認，還叫妹妹用聞聞看有沒有特殊味道，「她百般不願意的聞了跟我說：『沒有啊就是衣服的味道！』」

因洗衣機才新買十天，原PO撇除洗衣機壞掉的可能性，於是兩人將衣服拿去給媽媽看，「她說了一句令人毛骨悚然的話：『這搞不好不是屎，可能是某個昆蟲的巢穴。』」原PO確認之後發現不明物體有一個孔洞，一查之下，「居然是『泥壺蜂』的巢！」真相曝光後原PO終於安心，更笑說「難怪剛剛有兩隻蜜蜂在飛～原來在找他們不見的窩啦！」

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