不滿$66上海醬鴨得9件「細到似BB拳頭」　港男出po公審反被斥肉酸

「一分錢一分貨」是外出用餐或購物的永恆真理，但仍有不少消費者因期望過高而造成不快。有港男日前撰文分享食上海菜的「中伏」經驗，表示於尖沙咀1餐廳點了標價66元的上海醬鴨，上菜時發現合共只有9件，認為菜式份量太少遂向職員投訴。他指最終醬鴨被他「鬧到取消」，更自豪地提醒網民若發現「食肆劏客」要勇於提出，沒料網民看過帖文反而支持餐廳，紛紛反斥他行為「肉酸」。



該名港男於fb發文，指外出用膳時發現價值66元的上海醬鴨份量過少，因而向職員投訴並要求取消，沒料反批網民直斥「肉酸」。（fb「香港黑店大全 大踢爆 大大大Group」圖片）

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該名港男日前於facebook群組發文，指在尖沙咀1間中餐廳點了1份上海醬鴨，菜式價錢為66元。上菜後港男發現，白色大圓碟上僅放有9件鴨件，直斥份量過少，「細到好似BB仔拳頭咁少，$66+10%=72.6得九嚿鴨」。他於是向職員投訴，更指菜式最終「俾我鬧到取消」，因此呼籲一眾網民外出用膳時「遇到啲咁嘅食肆劏客一定要取消張單」。

港男向職員投訴，更指菜式最終「俾我鬧到取消」，沒料反被網民批評。（《過街英雄》劇照）

帖文引來討論，不少網民直言港男無理取鬧，揶揄指「點睇都大過茶杯，同賬單張牌仔差唔多，想問下邊個BB仔拳頭可以咁大？」、「兩層你仲想點樣？有啲淨係得上面嗰一浸」。不過港男仍堅持己見，反指網民不夠精明，「唔怪得知咁多人俾人呃完都覺得係理所當然啦」。

亦有大批網民批評港男「食米唔知米貴」，而且事件中餐廳並無犯錯，即使他認為不值也沒理由要求取消，「你可以話唔抵食，但係間餐廳錯嘅地方喺邊令到你要取消張單先，咁唔捨得食點解唔自己煮、食返碟頭飯？」、「其實樓主出街食飯係咪慣咗唔駛畀錢，啲嘢唔啱心水就鬧到個餐廳唔收錢，食飽走人」、「好彩唔識你，同你同枱食飯會想搵窿捐」。

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