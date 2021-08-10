Staycation客狂數酒店8宗罪　批「成條城門河黑色」　遭網民恥笑

Staycation（宅度假）熱潮持續，不少人到酒店度假後都喜歡留下評價，讓大眾參考。有網民日前在社交平台分享其「中伏」經歷，力數酒店多個不足之處，包括職員服務態度如「機械人」，房間細設施簡陋，又稱窗外的城門河水呈黑色，令她大感失望。不過其帖文引起一眾網民不滿，直言「河水黑色關酒店乜事？」



有網民日前在社交平台分享其「中伏」經歷，指職員服務態度如「機械人」，房間細設施簡陋，又稱窗外的城門河水呈黑色，令她大感失望。（fb「香港Staycation 酒店交流谷」圖片）

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該網民日前在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，分享她在沙田1間酒店的中伏經歷，由辦理入住手續，到房間設施及酒店位置等都逐一批評，而房間景觀方面更形容「河景嚇死你」▼▼▼

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帖文隨即引起網上熱議，樓主1句「成條河黑色」觸動網民神經，批評他奄尖得過份，捉住少少缺點就無限放大，「條河黑色都鬧埋間酒店」，又揶揄「問下加錢可唔可以自訂條河顏色」。至於其他不滿之處，有網民指出由酒店行5分鐘已經有很多食肆，亦認為設施或地理位置等都是預訂前可以留意，因此投訴不能成立。

一人一個今年Staycation見到嘅奇人奇事。（01熱話製圖）

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疫情下很多人都愛上Staycation（宅度假），如果能免費試住1晚酒店，還有報酬，聽起來似乎是令人心動的筍工。近日facebook兼職群組不時流傳酒店神秘顧客招聘告示，聲稱只需入住酒店8至9小時，使用房間設施，並填寫評分表，就能得到400元報酬，



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不過有網民卻踢爆「神秘顧客」的實際工作，當中包括多個「中伏位」，包括需與陌生職員同房及脫掉所有衣服掛門外等。

按圖睇網民分析6大伏位▼▼▼

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