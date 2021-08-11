Cheap精行為逐個數　雞翼逐隻計未算誇、旅行為慳酒店錢竟然咁做

俗語說「人無恥便無敵」，只要面皮夠厚就能人所不能。有連登仔早前開po分享身邊人「最肉酸嘅cheap精行為」，如買小食也要「逐粒計」、網購時計費要按貨物件數或重量仔細計算等，直言生活中庹縮又小家的人無處不在，引來網民共鳴！



有連登網民發文分享身邊人「最肉酸嘅cheap精行為」，引來網民共鳴！（《上流寄生族》劇照）

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連登網民「佢唔人藝真」早前以「一人N個身邊見過最肉酸嘅cheap精行為」為題發文，分享過往遇過的厚面皮「cheap精」經歷，又邀請網民集思廣益分享自己的經驗。

Cheap精行為逐個數▼▼▼

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帖文引起共鳴，有網民狠批「cheap精」們往往靠剝削別人「自肥」，猶如將快樂或利益建築於他人的痛苦之上，同時會直接影響自己給予別人的印象，「我真係好彩身邊無呢啲賤人，面皮要幾厚先做得出」、「整衰自己形象，人哋有好路數唔益佢，又唔會同佢深交，長遠計蝕到X街」、「慳嗰幾毫子但畀啲朋友睇到晒你有幾孤寒真係值咩」。

同場加映：庹縮男友食飯AA制計到小數點 土匪雞翼逐隻計 女友嘆就嚟發癲

有女生曾發文指男朋友家境及工作都不錯，但卻是極度小家，「咩都會都同我計錢、計時間」，並列出男友3件斤斤計較的事情，包括吃飯除了AA制外，更是計算到小數點，而且限令1小時內「找數」，令她不禁慨嘆「我就嚟發癲啦」。



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老闆請全公司食Tea 5個墨西哥包分予十多員工 網民：五餅二魚？

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【按圖閱讀女友省錢大法 ▼ ▼ ▼】



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男女初次約會吃飯，結賬一刻都像上演一場尷尬又緊張的心理戰，究竟應由男方主動請客還是AA制夾錢，不時引起網上極多討論。有台灣男網民為了尋找有數據支持的答案，決定用3個月時間，親身相約19名陌生女生出來吃飯，測試她們願意AA制的比例，結果讓人有驚喜！



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