老公幫阿女改名　準媽媽驚悉名字背後意思　嚇到即搵出軌證據

不少夫妻迎來小生命，改名的過程非常重要和有意義。有台灣女網民日前就發文訴苦，稱自己懷胎多月，家中快將有新成員，討論女兒名字時丈夫突然有提議，惟台女後來才從奶奶口中得知，原來該名字竟與丈夫的前女友一樣，讓她大嚇一跳，即使聽過對方解釋，仍嚇得立即檢查丈夫手機、電話等，深怕自己「被出軌」。



有台灣人妻發文，指最近正在與丈夫為女兒改名，丈夫卻提出了與其前度一樣的名字。（《寶寶大過天》劇照）

該名台女在Dcard討論區發文，表示下個月便是嬰兒的預產期，兩夫妻正為女兒改名，丈夫不久便想出1個名字，樓主當下感到很耳熟，後來告知奶奶，才發現該名字原來與丈夫大學時期的女朋友一樣。樓主隨後當面對質，丈夫卻有以下解釋▼▼▼

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不少網民看後同樣對男方的解釋「不收貨」，認為即使聽到與前度名字同音的字，也應該會感到熟悉並聯想得起，「除非他失憶，不然怎麼可能會忘記」、「太扯，他媽都記得了，他本人忘記？」、「也許對前女友還放不下吧」、「鐵定是他們藕斷絲連，他怕叫錯名字故意取的」。

樓主後來留言稱，由於自己較多疑，在看到大批網民留言後，已立即查看丈夫的手機、手提電腦和平板電腦，幸好都沒有發現偷食證據，相信丈夫沒有再與前女友聯絡，並大讚除了改名風波之外，丈夫在其懷孕過程中都很體貼，例如每次都陪她產檢，佈置嬰兒車、嬰兒房等，直指「我就相信他是真的忘記這個名字啦，孕婦要保持好心情」。

（Dcard）

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