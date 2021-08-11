遭老公剃頭到出血「認」偷食　河北女事後稱被迫：不認會被打

即使認為另一半對自己不忠，也不能以暴力解決問題。最近內地瘋傳1段女子遭丈夫剃至禿頭並坦誠出軌一事的短片，來自河北省保定市的女事主後來受訪時指，自己當時乃被迫「承認」，已安排律師處理，保定市警方亦已接獲報案，現正調查案件。



內地近日瘋傳1名女子因出軌被「斷正」，遭老公剃禿頭的影片。（網上影片截圖）

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據內媒報道，內地社交平台由周一（9日）起流傳1段女子遭人剃頭及承認出軌的片段，以及被指是「出軌證據」的聊天紀錄截圖。事後女事主接受傳媒採訪時表示，影片是由丈夫在家中拍攝，而且發布至微信群組和朋友圈，她強調自己乃在丈夫強逼下「承認」出軌，不「承認」的話便會被丈夫打。事至周二（10日）凌晨2時許，當地警方已上門詢問事件。

女事主後來指，當時是在丈夫強逼下不得不「承認」出軌，否則會被打，否認自己曾對丈夫不忠。（網上圖片）

女事主續指，丈夫生性多疑，對妻子與其他男性聊天較為敏感，與涉事聊天對象有生意來往，其中她告訴對方「我老公要看手機，不要再發消（訊）息」，讓丈夫斷定她出軌，但她本人堅決否認。她又稱目前自己身上多處有傷，已將事件交予律師處理。

現時保定市警方接手調查事件，周二下午通知女事主到警署錄口供；保定市婦聯亦表示，聯會已聯繫市公安局，正關注此事。由於網上流傳女事主「承認出軌」的短訊中，提及男方為中檢天津公司的職員，相關公司事後發聲明，否認所謂的「出軌男」為其員工。

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