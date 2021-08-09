廿四孝男友慘被飛　老闆突然講咗句奇怪說話　1年後先知心碎真相

原以為的和平分手沒想到背後的真相居然如此不堪！有男網民在Facebook匿名公社上發文，哭訴自己被交往6年的女友劈腿，分手一年多才知道真相，更不忿自己多年來的付出，想向前女友報復……
一年幾後先知分手原因 老闆舉動獲網民讚（點圖放大閱讀）👇👇👇
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「當你男朋友近6年時間，你身邊的朋友有人知道我是你的誰嗎？我這真的不能算了，你FB現在斗大的標題是當時的小三，算你狠，我為了你獨自北上打拚，偶爾兼差做兩份工作。我說等我穩定月入十萬，你就在家不要工作，我養你就好。存夠了，我們就結婚。原來我給你的諾言一一實現了，你說的謊言一一被旁邊的人拆穿了，你夠狠。」
「我6年的時間被你矇住，1年多時間才知道原來你是這樣的人，該怎麼辦? 我整個不甘心啊！」
網民紛紛表示「老不甘心氣死自己有什麼用？每次樂透都沒中我也很不甘心啊！」、「人賤自有天收，，不要因為一個賤人葬送自己的未來」、「你的老闆是個好老闆」、「做自己吧，她不值得你為了她停留」、「就是她沒這麼愛你啊，雖然你對她很好，但感情強求不來」、「這種女人放下對你未來反而更好」、「至少，你看出這個不能跟你一輩子的人，放下吧」、「離開屎坑就不要一直講原來我以前沾到屎」。
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