連環殺手有跡可尋？　揭秘FBI罪犯側寫法：殺戮種子早在童年埋下

喜歡看偵探劇的人，應該不會對「罪犯側寫師」（Criminal Profile）這個職業感到陌生。劇中他們輕易洞悉一切，讓真兇無所遁形。然而，在現實生活中，罪犯側寫師並非大家所想的神通廣大，他們更多做的是分析犯案成因，以及協助縮窄調查範圍。號稱「FBI心理分析第一人」的羅伯特.雷斯勒（Robert K.Ressler）在其著作中提及分析罪犯童年的重要性，認為「一個人不可能突然變成『魔鬼』，殺戮的種子往往在童年時候已經埋下。」。



罪犯側寫側寫師被指能發現警察看不見的「盲點」，從而成為玻案關鍵。（電影《沉默的羔羊》劇照）

專門分享懸案的YouTuber「小烏」曾介紹罪犯側寫師這個職業。她指所謂「罪犯心理側寫」，是指根據罪犯留下的痕跡，推測他們在行為和個性上的特徵。類似概念最早可以追溯到二次世界大戰時期，當時有心理醫生詳細分析過德國元首希特拉的性格，並成功預言後者戰敗後會自殺一事。

1950年代，罪犯側寫法首次在刑事案件中發揮作用。當時美國紐約市接連發生爆炸案，公眾場所如戲院、圖書館、火車站、電話亭與戲院等都被人放置炸彈，引發多人傷亡。據稱這名犯人每次作案前，都會用整齊的正楷字體寫信，以及英文縮寫署名「F.P.」，寄到各間報館預告恐襲。

1950年代，美國紐約市接連發生爆炸案，罪犯側寫法因而首次在刑事案件中發揮作用。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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「福爾摩斯」大顯身手

警方將這名「F.P.」嫌犯稱為「炸彈狂人」（The mad bomber），更成立特殊調查組，動員逾2.3萬名警察參與查案，惟結果卻是一無所獲。警隊內部中人在無計可施下，轉而向有分析及診斷犯人患者經驗的精神病學家占士·布魯塞爾（James Brussel）諮詢意見。

當時布魯塞爾僅花4小時研讀炸彈狂人的恐嚇信件，便列出後者可能具備的10個特徵。

👇👇👇按圖了解炸彈狂人的10個可能特徵👇👇👇

布魯塞爾僅花4小時研讀炸彈狂人的恐嚇信件，便列出後者可能具備的10個特徵。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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布魯塞爾建議警方公佈他所提出的嫌犯特徵，稱當中如果有錯誤估計的話，炸彈狂人應該會無法忍受，主動暴露更多身份特徵。布魯塞爾還自信地向警方表示：「待你們抓到他時，我敢肯定他身穿的是扣得嚴嚴實實的雙排扣西裝。」

警方抱着將信將疑的態度照做，結果竟然在1個月後將炸彈狂人逮捕歸案。後者被捕一幕，更準確應驗布魯塞爾此前的預言：犯人是身穿雙排扣西裝的斯拉夫裔中年男子一一喬治·梅特斯基（George Metesky）。同時，布魯塞爾提及的10個特徵當中，也有不少符合梅特斯基身上，包括中等身材、未婚、與2名姐姐同住，以及曾經做過電工等等……

炸彈狂人被捕一幕，準確應驗布魯塞爾此前的預言，是身穿雙排扣西裝的男子。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

炸彈狂人被捕一事，讓布魯塞爾的「神通」廣為人知，媒體更一度封他為「沙發上的福爾摩斯」。不過布魯塞爾謙稱，他只是根據恐嚇信上的內容和字跡，推斷炸彈狂人可能有「偏執狂」傾向，並從該症的病徵中，推測其可能種族、生活習慣以至居住地點。

至於為何會有肯定犯人被捕時身穿雙排扣西裝一說，布魯塞爾則指那是他總結犯人所有的可能特徵，和服裝流行文化後，腦海自然浮現的一個畫面。布魯塞爾這種分析方法，實際與FBI在70年代創立的罪犯側寫法不謀而合。1974年，美國聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation，FBI）成立「犯罪行為分析中心」（Behavioral Analysis Unit，BAU），局內探員羅伯特.雷斯勒（Robert Ressler）與約翰.道格拉斯（John Douglas）將罪犯心理側寫一詞引入刑事調查當中。

根據恐嚇信上的字跡，布魯塞爾推斷炸彈狂人可能有「偏執狂」傾向。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

FBI心理分析第一人

其中羅伯特以罪犯側寫法屢破奇案，獲得「FBI心理分析第一人」的稱號。任內他首創「連環殺人犯」一詞，也曾經為經典懸疑電影《沉默的羔羊》系列擔任角色創作與拍攝顧問，名氣蜚聲國際。後來羅伯特結集自己訪談殺人犯的經驗，著書出版回憶錄──《FBI心理分析術：我在FBI的 20年緝兇手記》，以學術角度分析犯罪者心理，大大影響後世對罪犯的研判方式。

羅伯特曾經為電影《沉默的羔羊》系列擔任角色創作與拍攝顧問。（電影《沉默的羔羊》劇照）

👇👇👇按圖回顧電影《沉默的羔羊》精彩時刻👇👇👇

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書中羅伯特概括分類出多種殺人犯的行為與心理模式，並指出追溯罪犯童年的重要性。以活躍於1970年代的「吸血鬼殺手」蔡斯為例，蔡斯持續殺人取血，是因為他以為自己身中劇毒，血液很快會變成粉狀物，為了求生，需要補充他人的新鮮血液。

很多人認為蔡斯這種想法與其吸毒習慣有關，但羅伯特卻指出前者童年的可能影響，「一個人是不可能某天突然由一個正常人變成魔鬼，他們的兇殘行為往往在很早之前已經埋下『種子』。這些『殺戮種子』往往要追溯到他們的童年。」。

羅伯特.雷斯勒結集自己訪談殺人犯的經驗，著書出版回憶錄──《FBI心理分析術：我在FBI的 20年緝兇手記》。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

蔡斯出身中產家庭，8歲前是乖巧小孩，但不久便先後經歷雙親感情破裂，母親被告知患有嚴重精神分裂症，暴躁且攻擊性強。蔡斯童年幾乎都在父母爭執中渡過，最終在10年後離婚，父親離開再婚。高中時期的蔡斯也在愛情、交友方面連番受挫，社交障礙讓蔡斯走上酗酒、吸毒之路，更患上妄想症。

書中研究數據顯示，超過一半的連環罪犯的直系家屬都有精神病史，或者父母有犯罪記錄；另有大約70%罪犯與其家庭成員有酗酒和濫藥記錄。另外，1個人在6、7歲期間缺失母愛，或是8到12歲時，生活中沒有人扮演父親角色，都有可能因此產生極大孤獨感，走上犯罪殺人之路。

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不幸者一生治癒童年

羅伯特認為童年遭遇可以成為1個人的精神隱患，並隨成長在人際關係方面表現出來，大多無法與人妥善溝通。不過，只要這些出身不幸的兒童，在青春期時獲得「拯救」，則有機會避免步向歧途。這種論述被指與心理學家阿德勒（Alfred Adle）的說話有異曲同工之妙，「幸運的人一生都被童年治癒，不幸的人一生都在治癒童年。」。

儘管FBI一直有用罪犯側寫法偵查多宗刑事重案，但它並非破案靈藥。FBI另一罪犯側寫法鼻祖，即羅伯特同事約翰.道格拉斯曾言，此法與其説是「行為科學」，不如説是一門技藝，需要積累很多查案經驗輔助使用。

FBI通過罪犯側寫直接找出犯人的機率極低。（電影《紅龍》劇照）

據悉FBI曾經在1981年邀請54名受益罪犯側寫法查案的探員，進行問卷調查。結果顯示，當中僅有17%案例可以通過罪犯側寫直接找出犯人。由此可見側寫師並非斷定「真兇」的預言家，也不是所有人都可以像精神病學家布魯塞爾一般，神準地猜出兇手會身穿「雙排扣西裝」被捕，他們更多做到的是幫助探員收窄查案範圍。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】

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電影《猿人爭霸戰：猩凶革命》講述猿人被人類捉來研究治療藥物，卻意外提升智商，繼而打算征服地球。現實中，有學者也曾對黑猩猩做過類似實驗。在1930至1970年代期間，有心理學家試圖用各種方法教黑猩猩學習人類文化，結果引發倫理爭議之餘，亦因此對家人造成不可挽救的傷害。



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