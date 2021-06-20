日本東海村核泄漏　男廠工受核輻射　83天內急速潰爛畫面極震撼

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-06-20 23:00

核泄漏對人體的傷害有多大？1999年日本東海村JCO公司發生核泄漏事故，其中距離核泄漏源頭僅65cm的男技工大內久，身受一般成人年上限的兩萬倍輻射劑量，他雖然未有即時灼傷，但身上皮膚未幾便似「融化」般慢慢脫落，隨後更有多處器官衰竭，最終經過83日煎熬後痛苦離世，死狀驚嚇。

1999年日本東海村JCO公司發生核泄漏意外。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

專門分享懸案的Youtuber「小烏」曾講解日本「東海村JCO臨界事故」。據悉，日本 JCO公司成立於1979年，主要業務是以核廢料生產鈾粉末或硝酸铀酰，其工廠坐落在日本以北偏遠地區的東海村，半俓10公里範圍內約有31萬居民，廠外不到200米左右即有民居。

在如此靠近民居的情況下，JCO廠房卻在1999年9月30日10點30分左右發生核泄漏意外。當時廠內3名技工，包括35歲大內久、40歲的筱原理人以及一名領班橫川被指在鈾轉化處理工序中，違反操作程序，將超過規定值7倍的鈾倒進槽內，導致槽內發生鏈式核裂變反應，大量核輻射伴隨一道藍光擴散，共計213人受到不同程度的核輻射。

核廢料廠內3名技工違反操作程序，導致213人受到不同程度的核軸射。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

35歲大內久與40歲的筱原理人，距離核泄漏源頭最近。（Youtube頻道「探秘者LONG」影片截圖）

其中大內久距離核泄漏源頭最近，僅有65cm距離；篠原理人居次，距離核泄漏源頭約1米左右；領班橫川則距離核泄漏2.6米，而且有薄牆隔開，受到的放射性較少。核輻射主要集中了在沉澱槽旁邊的大內久和筱原理人身上，他們俱被送往日本國立放射研究院救治。

起初2人身上未有異狀，意識仍然清醒，只是皮膚變得黝黑、手臂有些紅腫而已。照顧他們的護士一度以為他們很快可以出院，但料想不到大內久在1天內急速惡化。大量放射線入侵大內久體內，讓其本來井然有序的染色體變得雜亂無章，染色體或被斷成幾節，或與別的染色體粘連在一起，令身體無法製造新的細胞，僅餘舊細胞在代謝死亡。

核軸射主要集中在大內久和筱原理人身上，事後他們被送往日本國立放射研究院救治。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

83天「溶化」過程

大內久的白血球數量因而急劇下降，僅僅不到1周時間，白血球數量便跌至不到正常人的10分之1，讓病毒、細菌感染的風險大增。主治醫生前川和彥遂將大內久轉到無菌病房，同時找後者的妹妹進行白血球配對移植。

移植10天後，大內久仍能與家人及醫護人員正常對話，但當護士撕掉他身上的醫療膠布時，發現大內久的皮膚隨同膠布一同掉落，脫皮之處卻不會再長出新皮。久而久之，大內久的身體再沒有地方可以再貼上醫療膠布，要改用紗布來阻擋不斷滲出的血液和體液。

當護士撕掉大內久身上的醫療膠布時，發現後者皮膚隨膠布一起脫落。（日本NHK東海村臨界事故紀錄片截圖）

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失去皮膚屏障後，大內久全身上下不時有劇烈痛楚，未幾更出現肺部積水、呼吸困難，需要用氣管插喉輔助呼吸。此時大內久已不能與外界溝通說話，其家人只能在病房外不斷摺千紙鶴祈福。

18天後，移植的白血球一度在大內久身上發揮作用，讓其體內白血球數量遂漸回復到正常人水平。可惜好消息維持不到1周，移植的血細胞便再次發生染色體變異。醫生發現輻射似乎貫穿了大內久的身體，讓後者變成一個放射源，即便是做骨髓移植，也未能發展成一套新的健康血液及免疫系統。

醫生發現輻射貫穿大內久的身體，讓後者變成一個放射源。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

至第27天時，大內久出現嚴重腹瀉，其腸道黏膜竟變成了乾燥的白色薄膜，並且逐漸脫落，每日腹瀉量更達3升之多。如此腹瀉3周後，大內久腸道被完全清空，開始大量出血。自此大內久每天要進行10多次輸血，心率長期維持在每分鐘120次以上，即相當於24小時都在跑馬拉松一樣，心臟負荷極重。

體內染色體變異

與此同時，大內久身體的表皮已經完全脫落，為防水分過度流失，醫生用培養皿製造人工皮膚，為大內久進行植皮。不料人工皮膚根本不能植在大內久身上，整個醫療團隊頓時陷入絕望氣氛，只差沒人明言大內久可能已經沒救。至第59天時，大內久的心臟突然驟停，經1小時搶救後，才恢復跳動。

醫護人員每天要花數小時照料其已經潰爛的身軀，以及清除外滲的體液。（日本NHK東海村臨界事故紀錄片截圖）

這次心臟停頓，讓大內久多個器官出現衰竭，免疫細胞開始攻擊其他正常細胞。同時他被確認已經無法感知外界，或做出任何回應，徹底變成一具依靠機器維持生命的軀體。醫護人員每天要花數小時照料其已經潰爛的身軀，以及清除外滲的體液。

第65天時，大內久血液再次出現病變，免疫細胞像變形蟲一樣擴散，再度攻擊正常的細胞。本來所剩無幾的白血球被消滅殆盡，紅血球變得愈來愈少，醫生只能通過24小時不斷輸血來補充大內久的血紅細胞。

受輻射第65天後，醫生需要24小時不斷輸血補充大內久的血紅細胞。（日本NHK東海村臨界事故紀錄片截圖）

拖到第81天時，主治醫生前川跟大內久家屬一致決定，如果大內久再次心臟停頓，便不再救治。但大內妻兒往後兩天還是照樣來探望，並稱只希望大內久可以撐過2000年1月1日，即千禧年的來臨。

事與願違的是，大內久最終在受輻射後第83日離世。至於另一名同樣身受大量輻射的筱原理人，也在救治221天後死亡。事件被指突顯人類醫學在核輻射威力前，無能為力的一面。另一方面，輿論開始指向工廠，認為廠方在此事上有不可推卸的責任。

筱原理人在救治221天後死亡。（Youtube頻道「猎奇小屋」影片截圖）

當局經調查後發現，大內久、篠原理人都未有接受過專業訓練，就連當日的領班都是剛被調來3周的新員工。加上廠方涉嫌擅改標準作業流程，事發前1天已在沉澱槽中倒入26升濃度為18.8%的粗製硝酸鈾溶液，結果蒙在鼓裏的大內久與篠原理人倒入溶液時，槽內已有超過16千克的純鈾，數值遠高於規定值的7倍，導致慘劇發生。

輿論劍指廠方

更離譜的是，工廠報警時只說是有緊急病人，卻未有說明廠內核泄漏。救護員在不知情況下，沒有戴上任何防護裝備進入核泄漏現場，因而受到不同程度的核輻射感染。最終，JCO工廠至2003年才停止廠內的鈾轉化活動，公司則遭罸款100萬日元，相應負責人因而負上刑事責任。

JCO工廠負責人至2003年負上刑事責任。（Youtube頻道「猎奇小屋」影片截圖）

據日本NHK紀錄片《東海村臨界事故》指，大內久妻子未有就此感到安慰。她曾去信丈夫的主治醫生前川說：「也許我的想法有一些悲觀，但只要核能尚未被人類完全掌握，這樣的事故還是會發生吧！本性難移，我無法相信人類。」。前川醫生則在紀錄片中稱：「透過這件事我感受到，人類所創造的事物一旦踏錯一步，就會釀成大禍。」，又指作為醫生根本敵不過對這種災難的破壞性影響。