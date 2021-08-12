帶6個月大女兒去穿耳洞　B女狂喊掙扎　阿媽被轟離譜以1句反擊

貪靚是女人的天性，不少媽媽都喜歡幫女兒打扮一下，美國1位母親就分享自己帶6個月大的女兒去穿耳洞，甚至將過程拍下放社交平台，一眾網民看見BB女不斷哭鬧掙扎的場面，都怒轟她離譜。



瑪麗莎早前在TikTok分享1段短片，指她帶其6個月大的女兒去紋身店穿耳洞，希望籍此啟發其他父母替孩子穿耳洞時，改以人手用針穿而放棄耳槍。（TikTok「marisacarpineta」影片截圖）

B女用力掙扎全過程▼▼▼

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住在美國新澤西州的媽媽瑪麗莎（Marisa Carpineta）早前在TikTok分享1段短片，只見她帶其6個月大的女兒去紋身店穿耳洞，希望籍此啟發其他父母替孩子穿耳洞時，改以人手用針穿而放棄耳槍。

不過從影片可見，BB女平躺在1張皮造的椅上，1名男子用針為她穿耳，瑪麗莎則按着女兒頭部及捉緊其小手，避免她亂動影響穿耳過程，而BB則不斷哭泣及扭動身體，並踢腳掙扎。瑪麗莎見狀即哄前吻她，以安撫其情緒，完成穿耳後，亦即把眼睛哭得水汪汪的女兒抱起來安慰。片段最後一幕則顯示，B女穿耳後笑得很燦爛，耳垂上的飾品也相當閃爍，瑪麗莎指女兒很開心。

影片一出即引起熱議，大量網民批評該媽媽「無腦自私」，不應讓6個月大的孩子承受這些痛苦，又認為應留待女兒長大後再自行決定是否穿耳。但瑪麗莎回應指孩子小時候打耳洞，很快就會忘了痛楚，「佢根本不會知道發生什麼事」，又指女兒是自己的，可以決定怎麼做。

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