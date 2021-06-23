馬來西亞瘋傳父親餵嬰兒飲啤酒影片　被捕男竟有14項案底

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-23 21:00

嬰兒應該小心照顧，竟然給手抱小寶寶喝酒？馬來西亞社交媒體近日瘋傳１段影片，顯示有男子竟然餵嬰兒喝啤酒，嬰兒好奇喝了大口，嚇得許多網民報案。當地警方接報後已拘捕涉事男子，證實他是嬰兒父親，而且發現他有多達14項案底，是當地警方的監視目標，該名父親被指涉嫌干犯《兒童法令》等罪，正還柙受查。

馬來西亞1名男子餵手抱嬰兒飲啤酒，網民看後驚到報警。（fb影片截圖）

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馬來西亞網上近日傳出1段影片，穿黑衣男子在影片中直接餵1個手抱嬰兒喝罐裝啤酒，影片長約30秒，當中他至少餵嬰兒喝酒2次。影片所見，男子手抱嬰兒時將罐裝啤酒放到嬰兒嘴邊，嬰兒不知道罐子裏的是什麼，用手摸了兩摸後，湊近罐口好奇想喝，喝得啤酒都灑了些出來，片中還有1把女聲。

當地傳媒指，警方接到大量對影片的舉報，已於本月22日下午在檳城直落巴巷拘捕涉事的19歲男子，他是片中嬰兒的父親。馬來西亞西南區警察局長Kamarul Rizal Jenal交代指，調查發現疑犯有14項犯罪紀錄，而且是該地區的警方監視人物。

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據了解，餵酒事件發生於3月份，地點位於疑犯租住的單位內，估計影片由疑犯朋友錄製，當時寶寶只有5個多月大，現時已9個月大。被餵啤酒的嬰兒被送到醫院檢查，健康狀況良好，目前委託社福團體照顧嬰兒。警方緩引2001年《兒童法令》第31（1）條文及1988年《通訊與多媒體法》第233條文來調查案件，疑犯正還柙候審。

馬來西亞禁廉價酒運動負責人（MACLM）David Marshel 呼籲警方應採取一切行動，以制止這種卑鄙行為，同時應該帶走嬰兒，遠離該男子。

關於嬰兒飲酒問題，家庭醫生關嘉美曾接受《香港01》訪問指，小孩肝臟發育未成熟，少許酒精都會有很大反應，可能出現急性酒精中毒情況。

（綜合）

馬來西亞有男子（箭嘴示）入超市時拒戴口罩，被多名職員圍毆。（fb影片截圖）

無罩男被超市職員圍毆逐格睇：

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最終有寫紅黑色制服的職員（箭嘴示）介入，似在叫大家停手。（fb影片截圖）

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