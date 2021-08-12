廣東女童玩玻璃門　小貓慘遭門縫夾頸斃命　網民斥故意殘害動物

小朋友貪玩不受控，有時候可能玩出禍也不自知。內地廣東省東莞市1間寵物店日前就發生憾事，1名女童不知是有心還是無意，在開關玻璃門時夾死1隻小貓。相關閉路電視片段事後在網上流傳，不少網民看後直呼殘忍，直指女童是故意傷害動物。涉事寵物店事後表示，已聯絡女童的家長約談事件。



廣東省1名女童日前在寵物店玩玻璃門，正在歇息的小貓不幸被夾死。（微博影片截圖）

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事發於周日（8日）晚上，廣東省東莞市長安鎮1間寵物店，1名在店內的女童看到1隻小貓躺在玻璃門旁休息，她便推開大門，小貓隨即被擠至玻璃門與置物櫃之間。不久女童又重新將門關上，此時小貓的頭部已被擠到門後縫隙中，頸部遭擠壓。

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片中顯示小貓不停掙扎，而女童後來再推開玻璃門，小貓才得而逃離，可惜仍看似非常痛苦，不斷在地上顫抖，「那玻璃門縫只有約2厘米左右，貓2分鐘就不行了」。涉事寵物店店主事後表示，店舖附近的孩子很喜歡動物，不時會到店內閒逛，事發時店員正忙於招呼客人，估計女童起初只是想「故意去擠壓一下牠」，未料小貓會從門縫嘗試逃脫，終釀成悲劇，並指已相約涉事女童的家長在周三（11日）商討賠償。

事發片段流出後，大批網民均怒斥女童的行為太殘忍，又稱女童連對生命的基本尊重都沒有，不相信事件只是出於意外，「故意！別說什麼還只是個孩子不小心而已」、「看得我膽戰心驚，整個人都不好了，真的不是人」、「連尊重生命都不會」、「她長這麼大了，難道不知道被擠了會痛」、「這麼虐殺1條生命，說明她對生命的意識很淡薄」。

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