小巴司機疑因太熱　打開車門行吐露港公路　網民：一轉彎幾個落車

坐小巴記住戴好安全帶！有影片近日在網上流傳，指1輛沙田來往大埔的綠色專線小巴，在吐露港公路行駛時，竟「大開中門」，疑司機因車廂太熱而未有關上車門。片段引起熱議，不少人都直呼太危險，「一個轉彎，幾個落車」。



有影片在網上流傳，指1輛沙田來往大埔的綠色專線小巴，在吐露港公路行駛時，竟「大開中門」，疑司機因車廂太熱而未有關上車門。（影片截圖）

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有網民在facebook群組「馬路的事討論區」轉載影片，顯示一輛來往運頭塘和石門的小巴806B，在行駛吐露港公路期間—直打開車門，指是「小巴司機因為熱」才這樣做。從影片可見，小巴車速為時速81公里，車廂似乎坐滿人，當時車門未有關上，其間更有巴士在左邊駛過。

影片隨即引起熱議，有網民指情況極危險，「轉彎有落，瞓住咁落」，又難以相信因車廂熱而打開車門，質疑是否門壞了才關不上，但樓主則引述拍片者稱，涉事小巴冷氣風力較弱，當時曾勸司機關門，惟司機表示車廂實在太熱，「佢話就嚟熱到黐線喇」。有網民則指如果是自己車上乘客，必定會請司機停車離開，亦有人笑言可能司機用這招迫大家戴安全帶。

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小巴成最廢交通工具？ 網民列4大罪狀掀熱議：唔熟路絕對唔坐得（01熱話製圖）

小巴最難以掌握？有網民最近發帖力數小巴的「4大罪狀」，認為除非自己熟悉某路線的班次、駛經路段等，否則都不會選擇小巴代步，又批評小巴脫班和「飛站」問題嚴重，坦言「小巴算唔算係最廢交通工具？」。



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