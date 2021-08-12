POPCAT｜撳貓咪大賽爆紅勁吸316億次點擊　呢個國家排榜尾惹關注

【POPCAT／Oatmeal／Ｍeme圖】無聊事有時反而更加令人着迷！最近有網民開設名為「POPCAT」的極無厘頭網站，畫面及功能及極為簡單，甚至完全沒有什麼特別的貢獻可以做到，但就成功吸引超過310億次點擊之多。網站亦有提供來自不同國家或地區的點擊排名榜，除了焦點三甲之外，榜尾的朝鮮有1次點擊亦都引起網民關注！



POPCAT網站引起不少網民關注！（網站「POPCAT」截圖）

POPCAT網站引起不少網民關注！（網站「POPCAT」截圖）

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POPCAT網站以著名的「Oatmeal（燕麥片）」貓貓Meme圖為主調，瀏覽時只要點擊貓貓，牠的口就會張開，並發出「POP」一下的聲音。雖然完全不知道這樣做有什麼特別的意思，但卻成功令很多網民都不能自拔，瘋狂點擊，注視在這隻不斷張口合口的貓貓身上。

其實POPCAT中的Oatmeal源自1條過去在twitter上瘋傳的短片，Oatmeal在片中不斷向主人開合嘴巴，令不少人都覺得牠搞笑趣怪，最後成為Meme圖及GIF圖，並在網絡上不斷流傳。

POPCAT排行榜（截至12日下午5時多）▼▼▼

POPCAT網站下方設有點擊排行榜，截至今日（12日）下午5時許，全球累積點擊次數已達315億次。排首3位的國家或地區分別為芬蘭（約53.99億次）、台灣（50.09億次）及瑞典（約40.51億次），香港則以5020萬次排等30位。而榜尾原來亦有亮點，有網民發現榜尾離奇地出現來自朝鮮的1次點擊，十分之難以置信，有人亦笑言點擊的人可能是朝鮮領導人金正恩。

POPCAT網站連結：按此

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