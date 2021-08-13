車震？私家車停隧道緊急位　交警開門驚見男女擠一起　司機咁解釋

這樣做會否太性急了？內地有電視台報道，日前江西交警發現有私家車停泊在高速公路隧道內的緊急車道，因為車輛打着雙黃燈，交驚恐有事故便上前查看。未料一打開車門，驚見一對男女擠在後座衣衫不整，懷疑一時忍不住在車內做出不當舉動，尷尬的交警馬上制止他們的行為。司機其後聲稱只是想停車睡一睡，最終男女一起下車，交警即開罰單並對司機扣分處理。



江西交警巡邏發現私家車停泊隧道緊急車道，但前座無人，一開車門卻見到一對男女擠在後座，場面非常尷尬。（微博影片截圖）

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高速公路在非緊急情況下不可隨意停車，隧道內更不在話下，一不留神恐釀成意外。日前江西網絡廣播電視台報道，當地交警巡邏經德上高速公路環玉山隧道時，發現有打着雙黃燈的私家車停泊在應急道內。

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交警以為該車輛遇上緊急情況，遂上前查看，卻發現前座沒有人，惟一打開車門，驚見一男一女擠在後座，兩人衣衫不整兼頭髮凌亂，疑進行親密行為，尷尬的交警馬上制止，後退半步關車門。交警質問男司機停車在幹什麼，男司機解釋「我想睡一會」，才將車泊在緊急車道，交警要求他出示駕駛執照及行車證，最後要離開隧道，收罰單並扣分處理。網民聽到男司機的解釋後都表明不相信，更揶揄2人應該在「尋求刺激」，又爆笑呼籲交警「別壞人好事」。

（綜合）

同場加映：墨西哥男女警車上交歡 被拍影片網上瘋傳

墨西哥有網民上載短片，拍到2名警察於執勤期間在車上性交。（網上短片截圖）

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短片全長44秒，但2名警員似一直都不知道附近有人偷拍。（網上短片截圖）

同場加映：女童玩玻璃門疑蓄意夾死小貓



廣東省1名女童日前在寵物店玩玻璃門，正在歇息的小貓不幸被夾死。（微博影片截圖）

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怒！狗狗遭綁氣球升空嚇到狂吠 網紅玩出火被炮轟 道歉竟這樣說▼▼▼



為吸引眼球就能以毛孩的安全冒險？擁有逾400萬粉絲的印度YouTuber夏爾馬（Gaurav Sharma）涉嫌虐畜，被網民狂轟無道德。夏爾馬早前在自己飼養的寵物犬身上綁上一串氫氣球，嘗試讓愛犬飛上天，片中可見狗狗一度升高至大廈2樓，令狗狗嚇得連吠數聲，片段沒有交代狗狗最終被升至多高。



影片上載至YouTube頻道後火速惹來外界猛烈抨擊，有動物組織更報警舉報其惡行，網紅隨即把影片下架，其後上載另1段影片道歉，同時替自己的行為辯解，他聲稱自己是愛犬之人，又指拍攝前已做足安全措施，令人感覺似狡辯無悔意，而他最終因涉嫌違反動保法被捕，已獲准保釋候查。



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