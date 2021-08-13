印度神童幾乎次次開口中！台醫生怒批妖言惑眾　用科學反擊阿南德

雖然現階段疫情趨於平穩，不過全球疫情仍相當嚴峻，主要受傳染力強的印度Delta變種病毒襲擊，染疫人數居高不下。對此，台北市立萬芳醫院精神科醫師潘建志在12號表示，人類行為造成病毒的人擇現像，推算不出來下一步，科學家能做的只有不斷監測基因定序，針對印度神童阿南德（Abhigya Anand）多次預言疫情狀況，潘建志直言，「根本在污辱科學家！」



印度神童阿南德次次開口中……意外激嬲台灣醫生潘建志：根本在污辱科學家！（點圖放大看他怎麼說👇👇👇）

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「新冠病毒不斷變異，很煩，能找到什麼規則來預測病毒的未來嗎？」潘建志12日在FB粉專「BillyPan 潘建志醫師」發文表示，病毒沒有大腦，是進化論在趨動病毒的生存行為，過去大家對進化的認知應該是逐漸變強，只不過，「新冠病毒卻不是這麼一回事。」

潘建志指出，Delta變種病毒是沒頭沒腦突然出現，而不是漸進式一個個累積出來，表示其雖然特異獨行，但卻能一統江湖，「其它變種快消失了。」

潘建志說，戴口罩、社交距離、打疫苗、死亡等行為都會影響病毒的進化方向，由於無法預測人類集體行為，科學家只能不斷監測基因定序，了解新突變位置的作用，還有留意別的國家的新數據，認為別相信任何人主觀判斷，尤其是「印度神童阿南德」，直言「供三X星座啊（意即說什麼星座），根本在污辱科學家！」

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