私家車樂富斑馬線逆線爬頭　機警司機及時響咹救過路婆婆一命

路上零意外的目標有賴駕駛者及行人一同實現，然而日常生活總有不少「馬路炸彈」危害道路安全。網上流傳「車cam」片段，有司機駛至樂富1條斑馬線過路處時停車讓婆婆過路，沒料1輛後方駛至的私家車竟逆線爬頭，險將婆婆撞倒，幸好前方司機及時響咹警告才能避免意外發生。片段引起駕駛者眾怒，直斥爬頭司機行為猶如謀殺，「放過佢可能第日會害咗人」。



網上流傳「車cam」短片，可見1輛私家車於斑馬線逆線爬頭，險撞正在過路的婆婆。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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相關片段於多個駕駛群組瘋傳，事發於周二（10日）由拍片者於facebook群組「馬路的事討論區」上載。片段可見，片主駛至樂富富美東街的斑馬線時，看見路旁1名持柺杖的婆婆，於是停車讓對方過路。

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不過當婆婆行至一半時，片主突然多次響咹警告，嚇得她即時停下。原來1輛私家車從後方駛至時，未有跟隨片主的車尾停下等候，反而直接「抽頭」扭右逆線爬頭，幾乎看不到婆婆而釀成意外。

片主見狀即憤怒響咹提醒婆婆及警告後方私家車，幸能及時阻止悲劇發生，他亦忍不住「爆粗」大罵涉事私家車司機：「你咁X樣過嘅點解！」片段顯示後方私家車待婆婆行上行人路後，繼續逆線駛前，越過片主車輛後便加速離去。

片主其後也貼出相片，表示已經將相關車cam片段燒錄至光碟，將會聯絡警方跟進。（fb「馬路的事討論區」圖片）

一眾網民看完影片也大感憤怒，直斥私家車司機行為「猶如企圖謀殺」，建議他要報警舉報，「好彩師兄有響咹提醒婆婆，唔係就一條人命囉」、「逆線仲要班馬線唔停，唔告佢對唔住阿婆，下次唔知邊位受害者，唔好畀佢禍害人間」。片主其後也貼出相片，表示已經將相關車cam片段燒錄至光碟，將會聯絡警方跟進。

另外也有網民稱讚片主的駕駛態度，指他機警響咹救人一命，「呢個樓主一眼關七，停車唔係玩手機，唔係望住個阿婆幾時過完，係望住倒後鏡有無『盲人』駕駛，值得鑽」、「好人好事。肯讓人過已經很好，更見到後車危駕響咹提醒」。

同場加映：貨van停路中好危險 熱心鐵騎士落車敲窗揭原因 暖心舉動獲激讚

網上流傳片段，可見1名鐵騎士敲窗慰問疑累極於車內睡着的客貨車司機，好人好事獲網民大讚。（YouTube「車CAM特警」片段截圖）

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網民大讚「P牌」電單車司機於停車前後亦有留意路面情況，直指其安全意識比一般駕駛者更高。（YouTube「車CAM」影片截圖）

同場加映：P牌電單車小妹跌車 半分鐘內7男上前幫忙 網民爆笑：試下係男人

早前有電單車女司機不慎在濕滑的地面跌車，幸好沒有大礙，並能自行站起身，惟在她嘗試抬起電單車時，先後7名男司機和途人上前幫忙，又關心女鐵騎士的情況，畫面非常窩心。事發影片引來網民讚好，但也不少人留言笑道：「如果係仔，應該呠到聾。」



P牌電單車女司機在入彎前切線，不慎「派車」，幸好沒有受傷。（網上影片截圖）

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屯公驚現逆線私家車 行快線疑剷上石壆超驚險 網民：馬路核彈！（01熱話製圖）

早前網上有車Cam影片瘋傳，1輛駕駛學院私家車被指在屯門公路的快線逆線行駛，途中更疑似剷上石壆，幸好片中沒有意外發生，網民看後則直斥涉事司機為「馬路核彈」。



早前1段車Cam片段引起網上熱議，只見1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣，有網民笑言「係咪嘉倩BB補鐘？」，又質疑教車師傅是否失職。▼▼▼



1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣。（影片截圖）

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