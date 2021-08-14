24歲美女當巴士車長　脫口罩激似高中女生　狂引45萬人點擊朝聖

很多人對女司機充滿偏見，常常質疑她們的駕駛能力，不過台灣1名甜美正妹就以實力來證明自己完全稱職。年僅24歲的她竟然是巴士車長，身型矯小卻能輕鬆自如地駕着大車，片段吸引數十萬網民朝聖。



台灣1段巴士車廂片段熱爆網絡，名叫「艾嫚妮」的女車長坐上巴士司機座位，然後熟練地開啟收費系統。（TikTok影片截圖）

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台灣1段巴士車廂片段熱爆網絡，名叫「艾嫚妮」的女車長坐上巴士司機座位，然後熟練地開啟收費系統。鏡頭一轉，剪輯了相信是在疫情前拍攝的片段，脫下口罩的她露出甜美的長相，加上及肩微捲的頭髮，矯的的地轉動着大大的軚盤，並將巴士駛離車場，令人非常驚喜。

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片段本來由艾嫚妮上傳至TikTok，4天已有近45萬次觀看，網民紛紛留言追問艾嫚妮駕駛的路線，希望能試坐她的車，「突然想搭公車了，請問你是哪個區域」；亦有人指沒見過年輕女生駕大車，讓人感新奇，「這麼嬌小也能看公車，太萌了！」。有同行更留言鼓勵，「我也是24歲入這個坑」、「加油喔，我也已經開了3、4年了」。

艾嫚妮亦曾在TikTok上傳1條自我介紹的影片，指自己24歲，160厘米高，是白羊座的女生，並稱「工作再辛苦，也要笑着過每一天」。她早前亦分享其工作點滴，指駕駛路線一趟約2小時，為了存錢會負責跑上下班繁忙時間的「單班」。至於如何上廁所，她指看到路邊有公車停車格都可以暫時停一停，告知乘客一聲再去便利店或油站上廁所，多數乘客都會諒解。

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