【靈異】日光日白屋企竟出現無數異象　中午一個電話揭可怕真相

一般相信鬼魂多在晚間才會出現，但一名網友卻分享了一個親身經歷的故事，他們不僅在早上碰見到無數異象，中午更驚悉一個可怕的真相。



文：樂樂（發表於靈異公社）

不止一位家人「撞到嘢」 原來是……（點圖放大閲讀）▼▼▼

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這是一個發生在去年的事情。我不知道大家是否能感受到離開的親人回家的那種感覺。去年，我姐姐因為婚姻問題選擇走上絕路，就在事情發生的那天早上，我媽媽像往常一樣準備著我們全家人的早餐，忽然她從廚房走了出來，問了坐在客廳的我： 「你姐姐回來了喔。」我： 「沒有啊……你想到喔。」媽媽：「不過我剛剛有聽到開門跟你姐姐說話的聲音。」我： 「你聽錯了吧……」當時，媽媽聽我這樣回答完之後她也直覺應該是她自己聽錯了，也或者太想念女兒了，就繼續回到廚房去準備早餐。

過了不久，我阿嬤的房間傳來我阿嬤叫我姐姐，甚至在說話的聲音……我以為阿嬤在跟我說話，我就跑進去阿嬤房間，阿嬤卻說「你姐姐不知道什麼時候回來的」，剛剛叫了一聲阿嬤就離開了。聽完阿嬤也這樣說，我忽然有種不祥的感覺，我打了電話給我姐姐，卻都沒有接，甚至打給我姐夫也完全沒有回應。就在吃完早餐之後，發生了以下對話。

媽媽： 「你姐一定有回來只是又出去了，剛剛我有聽到關門的聲音。」我：「沒有吧……我真的都沒有聽到啊。」媽媽： 「有，一定有，你看你姐姐的室內拖鞋有移動，她有回來。」這時我才發現，明明沒有人進出的玄關放室內拖鞋的地方，姐姐的室內拖鞋真的像有人穿過一樣擺放的不整齊，不過我還是覺得可能是昨晚家人經過不小心踢到的。

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到了中午，接到了姐姐夫家打來的電話說姐姐走了……我跟媽媽驚訝甚至難過到一句話也說不出來馬上趕往殯儀館。後來陸陸續續直到頭七媽媽跟阿嬤都會說聽到姐姐的聲音，或者姐姐的房間有動靜之類的……我就對著空氣說：「姐姐如果你真的有回來，你也出個聲或讓我看看你好嗎？」姐姐像是有聽到一樣，頭七那晚十一點多，我一個人坐在客廳翻看跟姐姐小時候的合照時，玄關傳來了有人開門的聲音，當下我直覺是姐姐，一定是。

下一秒，櫃子上的全家福從櫃子上掉了下來，我走過去撿了起來放回去，轉頭一瞬間，沙發就像有人坐下一樣陷了下去……我走回去就坐在旁邊，對著空氣說：「姐姐不管你有沒有得到了解脫，我們一家人真的都很愛你，也不會怪你選擇走上這條路，既然事已至此了你好好的走，我會把家人照顧好你不用擔心。」

姐姐從離開到現在一年了，我阿嬤還是會時常告訴我媽媽跟我說，都會聽到姐姐叫她，我媽媽也都還是會聽到玄關開門的聲音……想必姐姐也一定很想我們吧。其實出殯之後，姐夫家也發生了奇怪的事情，而我家也都陸陸續續有發生姐姐回來過的事情……有空再跟大家繼續分享。

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