手機驚見自己睡相偷拍照　還擔心遇上靈異事件原來「兇手」竟是…

編按：有曾試過在電話的相簿中發現一些「不應該」出現的照片嗎？早前有位媽媽就在網上分享經歷，指自己的睡相被偷拍了，而且狀似遇到靈異事件一般…

社員 Wang小姐 發表在《爆怨2公社》：

#不該教小孩用手機拍照免得拍了什麼都不知道

結果看到另一張照片發現兇手有拍到自己的腳差點嚇死我以為遇到靈異事件

因為相簿裏面有一張我在睡覺的照片時間顯示今天凌晨五點，重點是我在睡覺那照片是誰拍的？？？

「還好我兒子完全不會碰我手機，不然我看到手機有我睡覺照片可能會心臟無力(獨居)」

「哈哈，我手機也常出現奇怪的照片」

「我兒子曾在1歲多時拿着我的手機自拍了100多張，我刪到白眼」

「我上個月才被兒子放一張很醜的照片在限時動態⋯我發現的時候已經10多人看到了⋯」

「每天起床看相簿都是滿滿的自拍又捨不得刪掉」

「正常啦，小孩都這樣拍的」

「我兒子在旁邊看我滑手機，還會默默地把手機上的字唸出來」

「我決定拿一隻軍人機給小孩玩，保證拍不出什麼XD」

「我的又拍又錄的刪照片刪的會很厭世」

「其實小孩很聰明，不用教就會 只要在旁邊看妳用手機就很會了」

「我姐小孩都會故意把他媽媽拍的很醜然後傳給我 想到就不禁意笑了起來」

「不止拍照、錄影也會，然後有時候再講別人壞話時都不小心被錄到了...」

「我小孩還會自己幫我回訊息，然後回那些人家看不懂的就知道是小孩在搗亂」