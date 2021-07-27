靈異｜從不缺席盡責員工「死後照常返工」　疑因一件事向老闆報復

員工因老闆拒絕借錢以致病重，逝世後依然回來上班，但公司營運日漸變差，是否為離世員工的復仇？
文：Dolly Wu（發表於靈異公社）
發生於丈夫工作的馬來西亞工廠 女網友稱屬真人真事（點圖放大閱讀）▼▼▼
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