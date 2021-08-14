石硤尾公園有毒菇│女子食後中毒　盤點9種常見毒野菇　2種可致命

【野生菇類有毒圖鑑】「路邊野菇不要採！」本港不時發生有人進食野菇後中毒個案，近日有1名女子於石硤尾公園採摘野生菇類進食後中毒入院。其實不少野生菇類都有機會引致中毒，嚴重更可能致命，《香港01》盤點香港常見9種有毒野生菇類，讓大家小心提防，切記不要隨便採摘野菇進食！



不少野菇都有毒，不要亂採食用。圖為綠褶菇。（inaturalist.org）

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衞生署衞生防護中心日前公布1宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒個案，涉及63歲女病人，她於石硤尾公園採摘野生菇類，進食約3小時後出現嘔吐徵狀，同日到伊利沙伯醫院急症室求醫，治理後情況穩定，現已出院。

進食菇類引致的食物中毒一般為急性，嚴重者可能死亡。衞生防護中心發言人提醒切勿採摘野生菇類進食，因難以辨別是否適宜食用，又說在大部份個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。

菇類品種繁多，但部份可能有毒，巿民切記不可自行採摘野菇食用，以免中毒。（資料圖片）

香港中毒諮詢中心曾發表研究，分析由2005至2015年間本港食菇中毒事件，期間醫管局共呈報67宗相關個案，當中1人死亡。67人中，包括29男、38女，年齡介乎2至86歲。當中只有1宗屬誤服個案，1名2歲男童在公園中誤食野菇而中毒；其餘66宗個案全因毒菇將誤認為食用菇而進食。研究又發現，78%本港的毒菇案發生在4月至9月，相信與本港氣候有關。食用野菇如中毒可致命，研究呼籲，醫生須留意有腸胃病症狀的病人是否曾經進食野菇。

67宗中毒個案中，有64宗找到中毒源頭，當中34宗中毒人士是自行從公園、路邊或山間摘取野菇進食後中毒，佔51%。另外，14宗則從本地市場上買菇進食後中毒，佔總數21%；有16宗從內地市場買菇進食後中毒，佔總數16%。內地買菇進食後中毒的個案中，有1宗嚴重個案，中毒源頭為黑粉孢牛肝菌。有關研究已於網上《香港醫學雜誌》刊登。

香港9種常見毒菇 2種可以致命



其實香港九成野菇都是不能食用或有毒，進食野生菇類後中毒事件亦時有發生，大家見到野生菇類時要忍忍手不要亂採，更不要隨便食用！《香港01》整合常見9種野生菇類，部份更可以致命，一定要小心留意。

即睇9種常見有毒野生菇類▼▼▼

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看菇類顏色、銀器試毒真有用？

食物安全中心表示，民間流傳觀察菇類的顏色，或用銀器測試等都是沒有根據的說法，絕不能當作判斷菇類毒性標準，並重申很多菇類毒素都是耐熱，烹煮或裝罐都不能去除毒性。

最後提提大家，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫；若有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

資料來源：衞生防護中心、植物標本室

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藝人戴祖儀於今年5月站在粉紅色花叢拍照，稱在香港看到櫻花，其後才發現是有毒的夾竹桃，自認是錯誤示範，呼籲大家不要學她去拍照。（戴祖兒ig圖片）

香港植物種類繁多，但如果不少心觸碰到有毒性的品種，輕則中毒惡心、嘔吐、腹瀉，重則可以致命！以下是《香港01》記者從醫管局《香港有毒植物圖鑑—臨床毒理學透視》嚴選出本地10大常見有毒植物作介紹，當中不包括一般人可食用的果實，但巿民常見的水仙、紅杜鵑、牽牛花、含羞草等亦有毒，胡亂觸碰或食用恐有危險，大家宜小心處理！

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