老公人在心不在│人妻呻「婚內失戀」倍感寂寞　獲10項建議脫苦海

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，話說今天是「乞巧節」，誰跟你說是情人節了？不然，2月14日「那一天」的英文怎麼說？Valentine’s Day？對不對？七夕呢？你覺得是Double 7 Day嗎？還是Cow Boy’s Day？你說是Chinese Valentine’s Day？可是，Valentine是神父，你堅持要叫做「中國神父節」嗎？小心被說你辱華！在明白今天是乞巧節以後，其實就沒什麼大不了了，畢竟今天可是徵信社最忙的一天，老公或老婆如果在家，就已經是這天最好的禮物，你還嫌棄什麼？紀念一位偷走女生衣服的小男孩戀情？你確定？

呂秋遠認為婚內失戀並非單方面造成，這些婦女的苦海不是婚姻，而是人生。（《婚姻故事》劇照）

乞巧節，在古代中國比較類似女兒節，織女主掌女紅，所以在這天，女生會用五色線穿針，向織女祈求心靈手巧。在台灣，織女則是升格為七娘媽，保佑16歲以下的孩童。七夕這天，家有幼子的母親們，會準備麻油雞酒、油飯、化妝品等物祀神，或在這日進行「拜契」，將孩子送給七娘媽當作「契子」，希望小孩在七娘媽的庇佑下能平安長大。

所以，跟我覆誦三遍，今天不是情人節，今天是七娘媽節。

接著，我們就來談談你的困擾，但不是為了情人節，是為了你號稱自己是「絕望、孤獨、寂寞、脫離苦海、尋找靈魂伴侶」的偽單親媽媽。其實，不用這麼長的稱號，我姑且稱呼你為「地方媽媽」好了。如果你知道這個名詞的意思，你就會知道，你自稱的這麼一大段形容詞，濃縮起來就是local Mom的意思。要10點嗎？沒問題。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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