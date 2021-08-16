七旬伯伯露宿街頭　雨中執膠樽換餅乾充饑　銀杏館職員贈飯卡送暖

對貧困長者來說，老有所依並非必然的事。本地社企銀杏館一直為有需要人士派發免費飯盒，早前職員於facebook專頁發文，指長者職員珍姐及社工看到1名伯伯披着垃圾膠袋，在雨中「摷垃圾桶」，遂上前了解對方的狀況。2人發現伯伯原來是露宿者，每日需為三餐煩惱，故即時買了飯盒給他充饑，並送上飯卡，讓伯伯能每天能到店裏領取福飯。



珍姐和社工遇上露宿伯伯，得知對方狀況，隨即送上飯卡，讓伯伯每日到店領取福飯得到溫飽。（銀杏館fb圖片）

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銀杏館前日（14日）於facebook發文，指筲箕灣店開始派發福飯2星期，期間職員一直嘗試在區內找出有需要的基層。早前1個下雨天，長者職員珍姐與社工在街上看到1名年屆70歲、身披大黑色垃圾膠袋的伯伯，正在翻找垃圾桶，看似在找尋東西，遂上前了解。

珍姐與社工看到伯伯穿着骯髒的衣服，牙齒都掉了，「因為沒有牙齒，伯伯要好吃力才能把說話講清楚」。伯伯後來帶珍姐和社工到其露宿的天橋底，並告訴2人他露宿的原因。

原來伯伯1星期只有2天可到附近的教會領飯，「其他日子都要自己想辦法」，因此他在露宿的地方放了一袋袋拾來的膠樽，定期會拿膠樽到附近的回收組織換領餅乾充饑。珍姐聞言立即買了飯盒給伯伯，又窩心地幫他沖奶茶，提醒伯伯慢慢進食。之後珍姐及社工亦主動派了飯卡給伯伯，讓他能每天到筲箕灣店領熱飯和湯，不用再為3餐擔憂。

社企銀杏館一直為有需要人士派發免費飯盒。（資料圖片）

珍姐的舉動獲網民大讚，「支持福飯，感恩你們付出的—切，看到社區被漠視的—羣」，亦有人看過帖文深受感動，決定捐款支持，「剛剛網上買了飯湯和月餅捐贈，感謝你們」、「剛剛捐了一些心意錢，感謝你們照顧長者」。有網民則建議社工幫助伯伯申請援助及消費券以解決生活需要，銀杏館其後亦回覆指伯伯已申請了消費券。

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