乘客收工搭巴士上車才驚覺無戴口罩　好心車長送私伙卡通口罩幫忙

於公共場所戴口罩是疫情下的「新常態」，但相信大家也有失手時。有網民分享好人好事經歷，指日前放工乘搭城巴回家，上車後才驚覺忘了戴口罩，更被另一乘客投訴。事主徬徨之際，車長竟送出一個私伙卡通口罩解決燃眉之急，令她感動又驚喜，直言「好想表揚」對方。城巴事後也於facebook專頁發文，找來該名好心何姓車長講述助人經過。



有網民早前乘搭城巴時忘記戴口罩，幸獲好心車長幫忙，事後於fb發文表揚對方。（示意圖/資料圖片）

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遇上好心車長的乘客上周四於fb群組「屯門公路塞車關注組」發文，指當晚匆匆忙忙收工時忘了戴口罩，直至登上962X班次並「嘟卡」後，一名女乘客向車長投訴，她才驚覺自己一直沒有戴口罩，「真係唔知唔覺，直至女士同司機講，我先諗返轉頭，唔怪得之嗰位女士排隊嗰陣係咁行開啲，仲係咁擰轉頭怪異地望住我」。

事主指當時身上沒有後備口罩，只好向車長提出落車才作打算，沒料獲對方暖心幫忙。事主形容車長「超好心又溫柔」，不斷翻找自己的隨身袋，拿出一個私伙口罩幫忙解窘，「好靚好實淨好厚」，令她非常驚喜，「好想表揚呢位城巴962X司機哥哥」。

不少網民也大讚車長的助人行為，又認為投訴事主的女乘客反應過大。（示意圖/資料圖片）

不少網民看過帖文也大讚車長的熱心行為，「司機哥哥嘅舉動就係大愛囉」、「香港就係需要呢份人情味」。亦有網民認為投訴事主的女乘客反應過大，「與其投訴不如直接人間送暖，送個口罩畀你」、「有時真係呢啲好小事，自己講咪得囉！或者自己可以問人哋係咪需要」，而事主回覆時則表示：「咁我自己係有責任嘅，冇戴就係冇戴。而嗰位女士都冇錯嘅，同司機講都好正常嘅。」

城巴於fb專頁發文，找來事件中的好心人何車長講述助人經過。（fb「新巴城巴 NWFB and Citybus」截圖）

城巴前日（9日）亦於fb專頁發文，找來事件中的好心人何車長講述助人經過。何車長憶述事發當日正下大雨，認為事主下車購買口罩會非常狼狽，故從袋內取出私伙卡通款式口罩送予對方。

帖文提到，何車長深明「無一罩傍身始終會好囉囉攣」，因此「諗都唔諗就私人送個口罩畀佢」。何車長更「調返轉頭多謝嗰位乘客畀個機會佢幫人」，認為人與人之間最重要是互相幫助，只要每人多走一步，社會就能連結起來。

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