網民熱議「男廁尿兜點解冇隔版」　內行人揭暖心原因：日本都係咁

多數男廁的小便斗與小便斗之間會裝設隔板，但如果去到沒有裝設隔板的廁所，因較無隱私，使用者難免感到尷尬不適。近日一名台灣網友便好奇發文「做小便斗沒隔板的人到底在想什麼」，貼文一出引起熱議。



網民：雞雞小的人才會在意… 原PO問「男廁尿兜為何沒有隔版？」背後竟藏「超有人性」暖心原因（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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原PO在PTT八卦板發文「做小便斗沒隔板的人到底在想什麼」，他在文中說明小便斗兩側裝設隔板是保護隱私的必要設施，他一直好奇不裝設隔板的原因，「是預算不夠嗎？加幾個板子而已。」不合常理的設計讓他百思不得其解，更直言「當初做小便斗沒有隔板的人到底在想什麼啦？」

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛附和，「真的要有隔板，幹嘛一定要給其他人看」、「為什麼馬桶要隔間小便斗不用隔板」、「我都直接進馬桶坐著尿」、「有病的設計」、「沒有隔板真的爛」。

也有網友解釋推出此設計的原因，是為了避免廁所髒亂，以及方便清潔人員清掃，「沒做隔板會靠近，不會滴漏」、「就是為了讓你自己站裡面一點」、「沒隔板會站近一點，避免滴地板」、「日本也是都沒有隔板」。

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