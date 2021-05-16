連登仔直擊以巴衝突！身處特拉維夫讀大學：老師見慣世面想照上堂

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-16 18:21

【以色列 / 巴勒斯坦 / 鐵穹】以巴衝突愈演愈烈，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）曾表示軍事行動「有需要就會持續下去」，事態發展令人擔心。連登討論區有網民發文指自己正身處戰火地區之一的以色列城市特拉維夫讀大學，以文字及影片直擊當地現況，稱如非以方有防禦系統「鐵穹」（Iron Dome），相信自己已經被炸死。不過他指當地人似乎早已習慣，即使整晚防空警報不停，大學老師仍計劃於翌日照常上課。

以巴衝突：圖為5月14日，加沙城一幢建築物中彈，冒出火光。（AP）

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連登仔「回望」以「我而家其實喺特拉維夫」為題發文，並在帖文中分享2條短片，其中一條由他拍攝的短片可以清晰聽到防空警報的聲音，另外1條短片就由在宿舍外的同學傳給他，可見有車輛疑似因為戰火受損。樓主表示，他最近幾天都不得安睡，因為「每隔幾個鐘就防空警報」，即使「鐵穹」成功攔截到九成目標，「但係每次跑上跑落落去地堡真係想爆粗」。

有網民表示，想不到像以色列般看上去繁榮的地方都會打仗，樓主就指以色列人其實十分團結，但四圍都有敵人安營。他又指早前特拉維夫被襲擊之後，曾經有猶太人打電話問他是否安好，令他感到暖心，又苦中作樂笑稱跑到地堡避難時，看到身穿睡衣的女子會「立即醒晒」。

以巴衝突：圖為5月11日，以軍空襲加沙地帶，天空被火光映照成橙紅色。（Reuters）

樓主在回應中亦提到，幸好有「鐵穹」系統，否則「我而家已經死X咗」。他又說巴方的確曾停火2小時，但擔心「今晚真係好難捱」，又表示「我聽日老師仲話想上堂，猶太人老師真係見慣世面咩都唔驚」。他其後總結指當地情況是「打仗照打，生活繼續」，而且疫情很早前已經因為廣泛接種疫苗而改善，學校已經恢復面授課堂，如非發生衝突「而家已經有新生活」。

樓主亦分享指，猶太教育強調學到多少，分數並不重要，亦讚「大部分猶太人都好聰明好熱情」，樂觀表示如果大家想報以色列的大學都可以一試，「應該都唔係好難入，以色列教育好啊」。

加沙以巴衝突｜以色列手握防禦王牌 鐵穹攔截90％巴勒斯坦火箭炮

根據資料，2006年以色列與黎巴嫩發生衝突，雙方互相空襲，黎巴嫩真主黨發射數以千計的火箭炮到以色列境內，令以色列開始有了設計有效空中防禦系統的想法，至2007年，政府正式公布消息。據《華盛頓郵報》指，系統由以色列的拉斐爾先進防禦系統（Rafael Advanced Defense Systems）與以色列航空航天工業公司（Israel Aerospace Industries）開發，美國有份提供財政與技術支援。

2011年，鐵穹首次登場，設置在南部城市貝爾謝巴（Beersheba），當地距離加沙僅40公里。鐵穹目標是成為保護人口稠密地區與重要資產的「保護罩」，可以同時攔截火箭炮、短程導彈與無人機，拉斐爾公司指它的攔截率達到逾90%。

↓「鐵穹」攔截火箭炮片段↓

This is not Star Wars. This is real life. Video you’re seeing is barrage of rockets just fired at #TelAviv from #Gaza and the #IronDome intercepting them (at least most of them). This is real life! #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/78BbgCrbcU — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 11, 2021