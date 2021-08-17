收逾20個推銷電話　一聽被鬧「為何不出聲」　女生霸氣反駁秒收線

推銷電話每日接1、2個已是平常事，不少人厭煩得安裝應用程式封鎖陌生來電。有網民分享指，近日高峰期試過1日收到20多個推銷電話，有次1個無來電顯示的電話打來，怎料一接聽則被話筒另一邊的男聲責備，自稱是代表銀行打來，罵她「為何不出聲」，令樓主非常無奈，終以1句憤怒反擊令對方急急收線。



該網民在親子王國討論區，以「推銷電話-聽到我一肚火」為題發文呻訴，指近日推銷電話來電頻繁，高峰期甚至1日收到20多個推銷電話，無論日夜都會收到。（《她的私生活》劇照）

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該網民在親子王國討論區，以「推銷電話-聽到我一肚火」為題發文呻訴，指近日推銷電話來電頻繁，高峰期甚至1日收到20多個推銷電話，無論日夜都會收到。日前她在5分鐘接到6個不同號碼的來電，她未有接聽，直到1個無來電顯示的號碼打來，她以為是訂了枱的餐廳，怎料一按下接聽鍵卻無辜受氣▼▼▼

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樓主表示電話已經有安裝攔截軟件，但形容這些電話根本上「無孔不入」。帖文隨即引起不少網民熱議，有人指推銷員很愛「一打嚟就話上次同你傾完」，應該是開話題的新招，亦有網民分享對付推銷電話的方法，「我用風扇吹住部電話，等佢哋自己收線」、「我即刻問佢哋，你咩公司，喺邊度攞到我電話。要求即刻要公司資料我要投訴有人盜取我個人資料！」，有的則認為不聽電話是最好辦法，「經驗係一開始唔聽之後就會好少打嚟」。

早前有網友抱怨畀cold call煩足25分鐘 貼文引出內行人分享行業秘密 原來咁做可收少啲推銷電話？（點圖放大閱讀）👇👇👇



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同場加映：欲對地址狂被CUT線 客人：我唔聽陌生人電話 送貨員一句完美KO

大部分送貨員上門前，都會先致電客人確認地址和有人在家，但有送貨員發文分享遇到無理客人，指打電話時不斷遭對方掛線，故先處理下一個訂單，其後卻被客人大罵，解釋之下對方直言「我唔聽陌生人電話㗎」，讓他非常無奈，最後送貨員以其人之道還治其人之身一句KO，網民看後紛紛大讚「做得好」。



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👇👇👇同場加映：奇葩客人總有一個在附近👇👇👇