爺爺接手孫仔電話　玩交友app贏後生女芳心被約見面　結局超爆笑

成熟的男人更易吸引後生女？有台女於討論區發文分享家人的趣事，指爺爺早前使用弟弟的舊電話，不知情下使用早已下載的交友app與年輕女生聊天，更大展歌喉贏得對方歡心，甚至被邀約見面！後生女主動又「花癡」的對話令台女笑翻，但最終弟弟也因1個原因強行將交友app刪除，令爺爺無法繼續展示魅力。



台女指爺爺早前表示有年輕女生邀約他見面，查看手機才發現爺爺使用弟弟的交友程式帳戶與後生女對話。（《仇老爺爺》劇照）

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「我爺爺約到年輕辣妹！」該名台女於Dcard討論區發文，指早前一家人出遊時爺爺一度離隊，找了一輪才發現他跑到雜貨店跟老闆喝茶聊天，令家人哭笑不得。事後家人決定給爺爺1部電話以備不時之需，剛好弟弟打算換機，舊電話便由爺爺接手，「不過我弟沒有重置手機，於是荒謬的事情就發生了哈哈」。

爺爺在交友app「比武招親」▼▼▼

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樓主指弟弟屬於「男神」級別，本身是大學校隊籃球員，身材高大又充滿陽光氣息，前陣子失戀後下載了大堆交友程式，深受女生歡迎。沒想到爺爺有天拿着電話找樓主，表示有年輕的女生想約他見面。

起初樓主還一臉問號搞不清楚情況，查看手機才知道，爺爺好奇下竟玩起弟弟的交友程式，更以程式中的「比武招親」功能，為後生女高唱充滿年代感的老歌，並與對方展開爆笑對話！

爺爺與後生女的對話▼▼▼

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台女看過交友app的對話內容直接爆笑，「看着大學生辣妹跟我爺爺發騷，我真的是，笑到不行，直接當場笑倒在沙發」。原以為能讓爺爺繼續展示成熟男人的魅力，可是剛剛「出pool」、再次墮入愛河的弟弟得知事件，為免被現任女友「殺死」，即強行為爺爺刪除程式，「爺爺還很心不甘情不願，我快笑死」。

帖文笑翻一眾網民，紛紛稱讚爺爺寶刀未老，「我快笑死，聊天無違和」、「這什麼跨年齡卻合理的對話？完全構造出一個以前組過家庭卻痛失愛人，又熱愛健身、愛跑公園運動的陽光男子」。亦有人建議樓主為爺爺申請帳號，讓他打發時間，「你弟的外貌+爺爺的才華簡直完美，這難道就是所謂才貌雙全」、「可以幫爺爺辦一個帳號！這樣老人家也不會無聊」。

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有港男指大約半年前在交友APP認識了1位女生，開始時應用程式將他1大段設定好的自我介紹傳送出去，隨即展開令人尷尬到失笑的對話▼▼▼



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有網民亦認真分析，指出問題所在▼▼▼

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有連登仔早前分享「超失敗溝女對話」，男主角一句句步向被女神DQ的命運，看得同路人超有共鳴，有人不禁嘆句：「好似見到自己。」▼▼▼



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