轉數快入錯$1500畀陌生人　要求歸還被已讀不回　網民問可以點做

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-30 13:00

【FPS / 轉數快 / 銀行 / 入錯數】近年電子支付非常普及，其中轉數快（FPS）更是跟朋友食飯夾錢的方便之選，不過有大意網民日前入錯電話號碼，不小心將1500元錯誤轉至陌生人的戶口，聯絡對方卻被已讀不回，求助銀行後仍未有理會，因而求教網民可以怎樣做。

該網民日前在連登討論區發文，指自己使用轉數快轉賬時，不慎入錯電話號碼，因而錯轉款項至1位陌生人。（GettyImages）

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該網民日前在連登討論區發文，指自己使用轉數快轉賬時，不慎入錯電話號碼，因而錯轉款項至1位陌生人。他私底下聯絡收款人，惟不得要領，「佢無理過我，但係在線」。樓主無計可施下再到相關銀行登記，銀行則稱已通知收款人，但對方繼續未有理會，「呢家可以點做？」他又慨嘆，本身為了網上購物，「呢家要畀3000先買到，心痛啊」，並問「如果我有決心告佢，畀個教訓佢，大概要使幾多？」。

同場加映：教你輕鬆登記轉數快▼▼▼

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帖文引起網上熱議，不少網民都認為追討無門，銀行都只能不斷幫手出信通知，但不能強行轉回款項給他，報警不但麻煩，還可能要自掏銀包入稟小額錢債處，並不化算，直言除了「努力叫對方畀返你」都沒有其他方法。

有人則對樓主不予同情，認為每次轉賬前都應該對清電話號碼及英文名首個字母，「自己唔望清楚入錯錢，仲話要畀教訓人」。很多網民亦表示現在騙案多，「如果我收到有人話過錯錢俾我，我都一律會當佢係黎呃錢，唔會理佢」。

根據轉數快資料顯示，用戶在付款前應核實付款詳情，包括收款人姓名及款額，以避免轉錯數的情況。若未能直接聯絡收款人要求退回有關款項，應盡快通知銀行/SVF（儲值支付工具），以提供適當的協助。

若收到轉錯帳款項的人有責任處理嗎？根據香港銀行公會及金管局「跟進錯誤轉帳的處理程序」新指引，當中建議有關銀行接獲客戶「轉錯數」報告後，2個工作日內要求收款銀行，聯絡客戶及確認有關誤收轉帳，並取得客戶授權後即時轉回有關資金。銀行有責任提供一切相關資料，協助客戶盡快識別是否錯誤轉帳，並需提醒收款客戶不歸還錯轉款項，可能要承擔刑事責任。

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騙徒手法層出不窮，近來愈來愈多「電話情緣」騙案，大家要小心提防！有網民就曾分享遇到「外籍機師」搭訕的經歷，她更醒目地以立法會議員葉劉淑儀的玉照還擊，展開爆笑對話▼▼▼

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同場加映：門口現可疑記號有賊踩線？ 網民5招創意KO 16個爆竊符號有意思

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有連登仔在討論區貼出圖片，顯示屋企門外疑被「踩線」畫記號，網民即拋出多個有創意的建議。（連登討論區圖片）

將軍澳健明邨德澤樓近日多達50個單位出現神秘標記▼▼▼

除了報警或通知管理處備案後，其他網民提供多個創意方法，教樓主應對▼▼▼

內地媒體《三湘都市報》就曾報道一套當地竊匪會用的奇特符號，連《人民網》都有轉載引用，大家不妨認識多一點，包括「X」原來代表計劃行動，與恆安邨行劫案的圖案不謀而合▼▼▼

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同場加映：將軍澳居民無鎖實大門 陌生人衝入屋嚇呆全家 網民質疑踩線

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雖然似乎只是一場虛驚，但樓主還是呼籲大家要鎖緊門窗，有人亦指很可能是「踩線」行為，不能掉以輕心。【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】