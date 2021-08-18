3米巨蟒闖超市　貨架突探頭近距離望住女顧客　點知遇上女蛇王

違反防疫規定的不法份子闖入澳洲超巿，膽敢不登記又無戴口罩，下場會怎樣？不過，這個不速之客並非居民，而是1條3米長的鑽石蟒（Diamond pythons）！澳洲有女網民日前分享影片，表示自己在超巿香料區專心看標籤時，轉過頭即發現巨蛇從貨架探頭看着她，距離其臉僅約20厘米。

換了是一般顧客在超巿遇到巨蟒，應該當場嚇到不知所措，可惜這次巨蟒倒霉了，眼前的女子剛好是當過捉蛇義工的「女蛇王」，她馬上回家拿工具再折返捉蛇。女子推測該條鑽石蟒可能是從天花板掉下來卡在貨架內，然而許多網民笑稱超市放蛇可能是確保民眾留家防疫的好方法。



澳洲有網民拍到超市貨架內出現約3米長巨蟒，十分嚇人。（「Helaina Alati」fb影片截圖）

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事件發生於悉尼近郊Glenorie的伍爾沃斯（Woolworths），是當地的大型連鎖超市，女網民Helaina Alati日前分享影片，稱在超市內發現有違反防疫規定的不法份子，入超市時沒有登記又無戴口罩。從她發布的影片可見，1條很粗的蟒蛇從裝滿香料的貨架中探頭而出，身體筆直的看住前方一動不動，不時伸出舌頭。

超驚嚇「撞蛇」畫面：

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Alati接受澳媒訪問指，當時她到超市買晚餐材料，走到香料區細心地看產品標籤，其間她擰一擰頭望向右方，發現有條蟒蛇從貨架探頭而出，和她的臉只有約20厘米距離，「牠好像想打招呼」。她認為蟒蛇已躲在香料架多時，可能已經有數十人經過但沒發現。

不過，Alati非常霸氣地指，多數人見到這麼大條蛇都會被嚇倒，但幸好是被她發現，因為她以前當過捉蛇義工，親手捉過不少蛇，而她居於超市附近，便主動向超市提出幫手捉蛇，隨即回家拿裝備。Alati形容那條蛇沒什麼攻擊性，感覺很放鬆，見她行近也沒有防禦，直接就滑入捉蛇袋內。她坦言自己在各種奇怪的地方捉過蛇，但在超市就真的是第一次，猜測牠是從天花板上掉下來卡住，全長約有3米。由於該鑽石蟒無毒，所以Alati將牠放生到附近的灌木叢中。

伍爾沃斯發言人指，日前的確有名「滑溜溜的顧客」在香料架滑行，職員發現後已馬上封鎖該區域保障客人安全，不清楚牠是如何內進，但承諾會改進動物控制措施。

據澳洲博物館資料，鑽石蟒主要生活於悉尼叢林區和國家公園，主要在夜間活動且行動緩慢，不常被人發現。雖然不是瀕危動物，但因棲息地大減，鑽石蟒愈來愈少見。另外，鑽石蟒沒有攻擊性，如在民居出現反而會幫忙控制鼠患。此蛇雖然無毒，但若被咬到還是會很痛，而其牙齒可能會脫落並留在人體內。

網民看完影片一起「責備」這條蛇無口罩也沒有保持社交距離，「為何不在家隔離」，很多人生出奇怪念頭，笑言這是讓當地人留在家中抗疫的好方法，在超市放蛇雖然是極端措施，但可以保證每位市民都留在家中。不少網民稱幸好Alati不怕蛇，如果自己是當事人，很可能嚇到心臟病發。

（綜合）

有網民拍到外賣員「偷」外賣，自備餐盒分走一份。（TikTok影片截圖）

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不少野菇都有毒，不要亂採食用。圖為綠褶菇。（inaturalist.org）

香港9種常見毒菇 2種可以致命



其實香港九成野菇都是不能食用或有毒，進食野生菇類後中毒事件亦時有發生，大家見到野生菇類時要忍忍手不要亂採，更不要隨便食用！《香港01》整合常見9種野生菇類，部份更可以致命，一定要小心留意。

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看菇類顏色、銀器試毒真有用？

食物安全中心表示，民間流傳觀察菇類的顏色，或用銀器測試等都是沒有根據的說法，絕不能當作判斷菇類毒性標準，並重申很多菇類毒素都是耐熱，烹煮或裝罐都不能去除毒性。

最後提提大家，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫；若有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

資料來源：衞生防護中心、植物標本室

同場加映：香港有毒植物圖鑑｜嚴選10大有毒植物 水仙、夾竹桃超毒

藝人戴祖儀於今年5月站在粉紅色花叢拍照，稱在香港看到櫻花，其後才發現是有毒的夾竹桃，自認是錯誤示範，呼籲大家不要學她去拍照。（戴祖兒ig圖片）

香港植物種類繁多，但如果不少心觸碰到有毒性的品種，輕則中毒惡心、嘔吐、腹瀉，重則可以致命！以下是《香港01》記者從醫管局《香港有毒植物圖鑑—臨床毒理學透視》嚴選出本地10大常見有毒植物作介紹，當中不包括一般人可食用的果實，但巿民常見的水仙、紅杜鵑、牽牛花、含羞草等亦有毒，胡亂觸碰或食用恐有危險，大家宜小心處理！

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