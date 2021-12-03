貓反應速度原來快蛇7倍？全靠強如蜘蛛俠Spider-Sense嘅呢個部位

眾所周知，蛇是一種攻擊速度非常快的動物，快到讓很多哺乳動物都聞風喪膽，包括人類！



用數據說吧，人每次眨眼要用0.3-0.4秒鐘，而蛇在約202毫秒就能完成一次攻擊。但網際網路上卻有著這樣的傳說：貓反應速度是蛇的七倍！

但很明顯，在貓蛇大戰中確實是貓佔上風，蛇是被吊打的一方。不過，速度再快的貓如果被力量型大蛇纏到，也是要完蛋的。

貓貓反應其實比你想像更快 跟唔上玩具係另有原因（點圖解開真相）▼▼▼

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貓的反應速度為什麼如此迅速？先看第一個答案，眼睛結構的差異。貓和人的視網膜上都有兩種細胞，分別是視桿細胞和視錐細胞。視錐細胞控制著貓的色覺，據說貓是藍綠色盲，沒有辦法識別紅色，和今天討論的主題無關，不多做解釋啦！我們主要來說說視桿細胞，視桿細胞是夜間感光細胞，也能讓動物的眼睛更靈敏。人類視網膜上大約有1.2億視桿細胞，貓的視桿細胞數量大概是人類的5倍，也就是說貓的視覺處理速度是人類的5倍。巨量的視桿細胞，讓貓在黑暗中能能夠接收到最微弱的光源。

不僅如此，貓的視網膜外側還有一層反光膜，反光膜會將射入視網膜光線反射回視網膜。這讓貓能夠捕捉到弱光視覺能力又提升了40％！所以貓在昏暗的光線下，比人類能看清六到八倍，從而精準捕捉到黑暗中的獵物，這就是貓強大的夜視能力。不過這在完全黑暗，沒有一絲絲光的情況下，貓跟我們一樣是個睜眼瞎！而且，反光膜也是夜裡你用燈照貓眼的時候，會發出鐳射光的原因。同時，巨量的視桿細胞，也讓貓擁有了能夠捕捉和跟蹤快速移動物體的「超能力」。在貓眼裡，快速移動的物體都慢了下來，就跟我們看慢動作鏡頭一樣。因此，諸如吊打蛇類、逮住快速移動的老鼠或小鳥這些事兒，對貓來說都是小菜一碟。

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不過這個缺點也是人類的優點，不是我吹牛，人類能夠以比貓慢10倍的速度看到移動非常緩慢的物體。也就是說，我們可以看到移動非常緩慢的物體，貓卻看不到，因為在他們眼裡緩慢移動的物體就跟靜止一樣。貓的晶狀體比人的大得多，可以收集更多的光線，但缺點是不能調節形狀，不如人類的晶狀體靈活。人類的晶狀體可以很輕鬆的改變形狀，能看清距離自己眼睛很近的物體。而貓幾乎不能調節自己的晶狀體的形狀，這就導致了貓咪們無法聚焦看清約30厘米以內及約6米以外的東西。就像老爺爺老奶奶的老花眼一樣，貓很難看清近處的物體，看誰都是模糊一團，看誰都沒有五官！太近了看不見，太遠了也看不見，這就是我們可愛的小貓咪！也就是說，當你逗貓的時候，玩具只要距離貓眼30厘米以內時，牠就看不清楚了。

這時候，第二個答案來了，貓的鬍鬚就開始支棱起來發揮作用！對於貓的鬍子，我們小時候經常聽到的說法是，貓咪的鬍子是一把尺子，捉老鼠的時候能幫牠測量老鼠洞能不能鑽進去。測量距離只是貓鬍子的神奇功能之一，貓鬍子其實是貓咪非常敏感且重要的感知器官。它能感知到空氣流動、空氣濕度、表達情緒等多重功能。其中，能夠感知空氣流動的功能，就彌補了貓咪老花眼的缺陷，當有物體從自己面前經過的時候，貓的鬍子會全部支棱起來，通過鬍子感知和測量距離，精準捕捉移動的物體。貓的眼睛構造、鬍鬚利器，再加上第三個答案貓咪柔韌的身體和肌肉的爆發力，這些身體上的先天優勢，造就了風一般的貓咪。

大家一直關注核心問題來了！既然貓反應速度這麼快，為什麼逗貓時，感覺牠還沒你快呢？因為你拿玩具逗貓的時候，貓鬍子的感知速度跟不上啊親！距離太近了人家又看不見！所以，在跟貓比誰反應快這個遊戲裡，才讓你自以為自己贏了！貓貓那麼可愛怎麼可能會輸？難道你不是牠的貓奴？每天掏空錢包給貓買零食買玩具、每天蹲在那裡鏟屎的是你吧，噗哈哈哈！留言說說，你和貓拼反應速度誰贏了啊？

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】