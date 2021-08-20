女上司請人要求多　in完後生女話撞名唔請　轉頭講2原因想請男仔

見工有時也要講彩數，條件適合及做足準備也不一定十拿九穩。有打工仔早前於討論區發文，指公司1名女上司請人時要求多多，與年輕女生詳細面試後，竟因對方英文名與她一樣而拒絕聘請。後來女上司又表明傾向聘請男生，原因只是認為可要求男生幫忙取外賣及搬動重物。



樓主指部門主管與年輕女生面試後，因對方英文名與她一樣而拒請。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名打工仔早前於香港討論區發文，指前日（16日）1名年輕女生到公司面試，「in咗唔少時間」，以為對方或會成為新同事。然而後來他偷聽到涉事部門的女主管向人事部職員「投訴」，指該名女生與她撞英文名，直指「個女人個英文名同我一樣㗎！點請呀？叫佢好似叫我自己咁，同埋我點知到時人哋係叫我定叫佢？」，要求再作面試才決定人選。

女上司其後又明言希望聘請男生，只因覺得「可以叫佢哋搬嘢同拎外賣」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

女上司其後又明言希望聘請男生，更直接指出背後的簡單原因：「其實我prefer男仔多啲㗎！男仔可以叫佢哋搬嘢同拎外賣！」樓主事後也不禁為到場面試的女生感到可惜，大嘆「女人最叻為難女人」，只好默默祝福對方找到適合的工作。

網民看過帖文也認為撞名是平常事，要區分並不困難，只能慨嘆女生「唔好彩」，「個妹妹仔衰得好冤枉」、「我舊公司都試過因為個名而唔請人，亦有同事因為個工作而要改名」、「人事內幕，大把呢啲情況。請與唔請，好多呢啲白癡原因，暗啞底一地都係呢啲例子」。

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樓主自白全文：

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