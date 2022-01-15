亂跟「懶人收納法」隨時更災難　即睇常見愈收愈亂原因同解決辦法

每次看到「懶人收納法」這樣的字眼，相信大家就會提起興趣，抱著「雖然我懶可我也能學會收納」的心理。



但是最近日本一個收納專家分享了她多年的收納心得，這6種網傳的「懶人收納法」對於那些不喜歡整理的人來說，只會越來越亂！

亂跟隨時越執越亂 即睇6個熱傳「懶人收納法」嘅缺點同建議改善方法（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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一、隱形收納：隱形收納的好處不用多說，就是把物品收納在看不到的位置，這樣看上去是整潔多了，但是你還記得那些東西都放在哪裡了嗎？尤其是冰箱裡，要是放一個收納盒，我們第一眼看不見裡面的東西，要是不經常使用就會漸漸忘記，不知不覺就忽略了它的保質期。這時，隱形收納的弊端就出現了，比起看不見的「悄悄過期」，不如讓它們重新現身，這樣，冰箱裡的東西就一目了然了。

同樣，家裡的藥品或者是零食也不建議用隱形收納哦，家裡的囤貨就更不要隱形了，不然你會忘記自己已經買過了。有人說，不記得裡面放了什麼，貼上標籤就可以了呀，但是你有沒有想過當收納盒裡的物品改變後，你會記得把標籤也改了嗎？所以如果大家想要貼標籤，不用標記的太細緻，分為幾個大類就好，如果裡面收納的物品經常改變的話，大家也可以使用這種可以更換的標籤夾，這樣就能及時更新了。

二、浪費寶貴的收納空間：一般來說，當你在廚房做飯的時候，是不是下方的抽屜是你最方便取放物品的地方？如果你把不常使用的東西放在裡面，就會佔據了寶貴的收納空間，東西一多，使用的時候就要翻找一陣。所以，這些不常使用的工具，我們可以設置另一個區域來收納，原先最方便的地方，就變得清爽很多，取放物品也一目了然。

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三、在視線上方收納：通常來說，上方的空間也是我們的一個盲區，除非身高夠高，在你看不到的地方取放物品，一定會遇到放不對位置的情況，這樣會讓人非常懊惱。如果不放整齊隨手扔進去，久而久之這個空間就會變得很亂，所以很多收納博主推薦的上方收納空間，其實也不是完全方便的哦。

四、使用不方便的收納工具：比如使用帶蓋子的收納盒，想要那裡面的東西，去掉打開櫃子的時間，竟然用了6秒鐘。如果把蓋子取下來，當做收納盤，這樣取放物品的時間就大大減少。對於其他種類的收納盒、收納袋也是一樣的道理哦。

五、過於細緻分類：有些收納博主會建議按照顏色分類，或者按照體積分類，雖然拯救了強迫症，但也會增加了我們的收納難度。如果家裡人數比較多，自己也比較懶的話，真的不建議分的如此細緻，只按照物品的種類分收納可以了。

六、垂直收納：在日美醬以往分享的收納乾貨裡，經常強調垂直收納，又省空間又整齊，為什麼現在又不建議了呢？當然，勤快點的人是很建議的，但是如果你本身就是個懶人，或者你的老公、孩子比較懶，那麼垂直收納的過程很可能就變成了想疊又疊不好，於是失去耐心往裡一塞，與其這樣還不如就疊好再放進去，省的收拾爛攤子。

所以我們在看收納教程的時候，一定要結合自己的自身去學習，不可盲目跟風、盲目購買，相信大家在親身的實踐中也能逐漸收穫一個整齊溫馨的空間。

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