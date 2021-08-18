海底撈旗下「大歡戈」灣仔開店　午飯$19起　網民：餐牌內地味濃

百物騰貴，找個地方可用20元食一餐已非容易事，不過近日中國連鎖火鍋店「海底撈」旗下的快餐店「大歡戈」進駐灣仔，大打價格平民牌，最平19元就有1個午餐，因而引起網上熱議，有網民指味道尚算合理，但一睇餐牌就感覺「內地味濃厚」，有些用字更並非香港說法，令人不太適應，「連餐牌都未識睇」。



「海底撈」旗下港式快餐店「大歡戈」進駐灣仔，無論中英文店名、商標或裝潢，跟內地平民快餐店近似。（連登討論區圖片）

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灣仔樂基中心地下的吉野家分店在疫情期間結業，由「海底撈」旗下港式快餐店「大歡戈」進駐，無論中英文店名、商標或裝潢，跟內地平民快餐店近似，而價錢亦相當貼地，早餐最平僅15元一碗香菇滑雞麵，還奉送1杯飲品，而午餐最平19元就有粟米魚柳飯，更配小菜及可免費添飯，加5元配飲品，並可無限添飲。

「大歡戈」瞬間成為「窮人恩物」，多個討論區都有人開帖分享食後感，有網民直指「餐餐都食佢」，雖然味道普通，但實在太超值，亦有人被價錢嚇怕，「平到咁反而唔敢食」。

不過其餐牌卻被指「睇唔明」，包括「免費續飯（免費添飯）」、「玫瑰鹽翅（玫瑰雞翼）」、「地瓜條（蕃薯條）」等，均不是香港用語，而英文翻譯更出現爆笑穿崩，「＋$5 Yuan With Drinks」，相信是把普通話的「元」音譯成英文「yuan」，網民不禁笑言「明明全部繁體字，都覺得返咗大陸咁、「連餐牌都睇唔明，冇資格食」。

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最近網民發現有餐廳竟在門口放置一個具藝術風的餐牌，牌上的粉筆字如鬼畫符一樣。（fb群組「西環變幻時」圖片）

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