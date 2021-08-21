港女穿露肩衫返工　被婆婆級同事勸勿再着　原因又關農曆7月事？

上班衣着不恰當難免會被上司提點，但她被提點的原因卻竟然與「節日」有關！有港女在討論區上分享，指上班不時都會穿着露肩衫或連身裙，而且一直都沒有問題。不過日前卻被「婆婆級」同事截停，叫她不要再穿露肩衫，港女最初還以為是衣服太過性感，但真正原因是同事認為現時是農曆7月，少布衣着「好容易吸引到靈體」。



港女表示穿上露肩衫上班被婆婆級同事截停，但過去一直相安無事。圖為高凱寧。（Instagram「sammkoling」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

港女在香港討論區上發文，說自己「着露肩衫返工被個婆婆級同事教訓」。她指自己過去都會穿露肩衫或連身裙上班，「一直以嚟都冇咩事」，直至今日突然「被個婆婆級嘅同事截住我」，「佢叫我唔好再着露肩衫」。

港女最初以為同事不喜歡她穿得太性感，「點知唔係」。同事對她說「而家踏入農曆7月，最好唔好咁着，咁好容易吸引到靈體」，擔心她會「惹埋啲唔知咩嘢返嚟」。不過港女認同事「比較大驚小怪」，辦公室有類似穿着的人又不止她自己，最後只能理解為老一輩比較介意。她亦在留言中提到，自己穿的露肩衫只是單肩，又指同事「佢比較迷信」。

港女的婆婆級同事表示，如果穿得太過性感，會容易招惹到「唔知咩嘢返嚟」。（《我左眼見到鬼》劇照）

有網民認同「婆婆級同事」的看法，指「7月14就快到了，係要注意下」，甚至認為「可能佢瀨過嘢先咁提你」。不過亦有留言提到，相信事件與盂蘭節無關，同事一直看不過眼港女的露肩衫，只是終於等到盂蘭節，有藉口出招。最後就有網民笑言，港女的露肩衫的確會惹鬼，「會引嚟好多鹹濕鬼」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：盂蘭節丨對迷信上司咁樣做 打工仔被鬧犯禁忌 可1星期WFH當賺咗【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



盂蘭節丨對迷信上司咁樣做 打工仔被鬧犯禁忌 可1星期WFH當賺咗

打工仔講述事發經過▼ ▼ ▼

+ 9

同場加映：陰陽眼同事稱公司有鬼 阿姐淆底自此零OT 打工仔追問揭驚人真相【點擊下圖放大即閱讀內容▼ ▼ ▼】



陰陽眼同事稱公司有鬼 阿姐淆底自此零OT 打工仔追問揭驚人真相

+ 7