【盂蘭節】精緻紙紮別墅值2.5萬港元　網民邊讚邊嘆：死都住不起

農曆七月，就該應景一下看個靈異相關的影劇。有網友就挑了今年播出的一部殯葬業相關台劇，看著看著就發現，媽啊現在紙紮物品都超精緻，一棟房子都要好幾萬根本貴到爆，忍不住抱怨以後連「想要住豪宅喔？我燒給你比較快」這樣的玩笑都開不起，因為他是真的付不出來QQ

網民大多認為紙紮品貴是合理的▼▼▼

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友紛紛表示紙紮物品不好做，雖然只是紙製品，但其中付出的心力難以估算，若是原PO不想付高額費用，也可以考慮自己電腦印一印貼起來，但祖先會不會到夢裏開揍就不知道了。但也有人表示，他買了兩層式的紙紮屋給阿公才花3、4千（台幣），疑惑真的有那麼貴？結果該文釣出從業多年的專業人士回答，他表示，紙紮品之所以價格較高，是因為目前幾乎都是純手工製作，用心程度已昇至藝術品等級。他便舉出一張照為例，猜猜哪邊是紙紮品？

猜猜哪邊是紙紮品？（PPT）

答案是右邊。猜對了嗎？

點擊大圖看看網民有沒有猜對▼▼▼

而且紙紮品也有高低價之分，依大小與精細度區分，從1、2千到10萬（台幣）的都有，他也大略介紹各價格的產品差在哪，照片一比較，網友驚呼長知識！

低價位 較粗糙。大約1500元（台幣）上下，一般購物網站就能買到，但家具少且都是彩印。

中價位 專門在做紙紮生意的產品自然精緻得多，價位約為5000元至9000元（台幣）。不只質感升級且圖案清晰，家具齊全還會有轎車、司機、管家等，甚至還會幫忙準備地契（有名有姓才不會被搶走）。

（PPT）

高價位 細緻到與藝術品無異，價格約為2萬至10萬（台幣）。除了前述的物品外，還會準備更具生活氣息的小物件，如茶具、電動、保養品、首飾等等，所有的細節都不怕放大檢視，且東西愈小愈難做，價格自然較高。

（PPT）

網民大讚紙紮品絕對算得上為藝術品▼▼▼

網友們也惋惜這麼精緻的物品燒掉太可惜，紙紮老師表示，在他們心中這是對往生者的祝福，也是家人的精神寄託，至於往生者是否收得到，他則認為「信者恆信」，有客戶便回饋說親屬開車回來探親、想加蓋等等。

網民對如此精緻的「藝術品」被燒掉大呼可惜▼▼▼

過去也有網友分享紙紮業的有趣心得，像是擔心打麻將三缺一想多燒3個紙人，燒間小7-11／飲料店／海產店等店面，想讓親人在那個世界做生意，還有客人訂做含KTV的酒店，裡面還要站一排小姐……並透露雖然紙紮品單價高，但其實全靠師父手工無法大量生產，有些特殊物品還要自己設計、打版，加上如有禮儀公司介紹客人，不但先向客人打折，還會向紙紮店家抽成，其實並沒有那麼好賺。

雖然紙紮品單價高，但其實全靠師父手工無法大量生產，有些特殊物品還要自己設計、打版，加上如有禮儀公司介紹客人，不但先向客人打折，還會向紙紮店家抽成，其實並沒有那麼好賺。（IG@everfree_13）

看完介紹，是否驚訝紙紮品的身價原來這麼高呢？本編忽然想起本土恐怖電玩《還願》中整屋子的紙紮人，仔細想想這麼精緻的造型＋西裝旗袍，這間加起來…不便宜啊（抖）

延伸閱讀：

為何房東「寧願店面租不出去也不降租？」神人專業分析曝原因

淡水和士林住哪裡CP值高？網友翻白眼：咖位差多了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：