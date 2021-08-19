牆角驚現詭異「香菇園」　仲要係貴租單位　女住客嬲爆網民勸快搬

近日連連大雨，這時候最怕房子會漏水或過於潮濕，當然，房子如果是自己的，大不了忍痛花錢請人來整修，但如果是租來的，真的會一個頭兩個大。



網友Emma Jasmine在爆料公社發文：「房東是想請我吃香菇嗎？漏水漏兩個月了都香菇園了！到現在還沒處理好，我租台中一房一廳兩萬二（台幣，下同）的房子，果然花錢買不到尊重！」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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發文的網友附上一張牆角斑駁長了咖啡色毛和一朵朵香菇，是的，沒有看錯，就是香菇！因為已經漏水漏兩個月了，導致房子的角落長出了香菇，住在這裡的原PO很是無奈，一房一廳的房租要價二萬二，這行情價不算便宜，不少網友表示二萬租三房兩廳都還有找，這二萬二才一房一廳卻是這樣的環境，會不會太離譜？

「2萬2要出靈芝，怎麼才香菇？」網友就忍不住開玩笑，畢竟香菇長成這樣，真的都快變裝置藝術了！「你該不會是閉著眼睛看房子，然後簽約吧？」「2萬2一房一廳？！還是因為有香菇可以吃所以比較貴？」「租房子附帶農產品！」

不過因為這房租實在高得嚇人，也有不少網友懷疑這真實性，但有台中人就表示台灣大道文心路上，或者是市政路文心路那帶，再或者是北屯11期重劃區崇德路段的行情真的有可能，只是一般而言，房東應該都會整修過後才出租，真的要漏水成長香菇，不知道有多嚴重了！「這應該是廁所馬桶管子沒接好，這個很麻煩，要趕快叫房東叫人來處理」「這樣房子濕氣太重了」「好扯，空氣清淨機記得開著黴菌很毒的！」「快點搬家吧！這住久了對身體不好！」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】