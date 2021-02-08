粟米現「恐怖黑色腫瘤」　外形似牛蜱台男唔敢食　真身竟是極品菇

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-08 18:30

很多人喜歡吃粟米，不僅口感鮮甜脆嫩，且料理方式非常多樣化，不過近日有台灣男網友發文表示，去街市買粟米，回家發現其中一支粟米上面冒出「黑色瘤狀物」，嚇得趕緊上網求解，掀起網友熱議。

粟米上的「黑色腫瘤」 是什麼？台男PO文求解長知識 點圖放大看照片及網民睇法↓↓↓

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相關圖輯：粟米生菌失收農夫仲開心？ 「黑色噁心腫瘤」黑穗菌美味似黑松露（點圖放大↓↓↓）

貼文一出隨即釣出內行解答，「那是種食用菌，美食」、「那個是粟米黑穗菌」、「那顆比本身還有價值」、「可以吃的，台灣人大多不敢吃，但在墨西哥是美食」、「它的真名叫粟米黑粉菌，是一種菌類，不過它可是一種美味哦！該菌還產生黑粉菌酸，可用作香料工業中的原料；有抗菌作用，其菌液對小白鼠肉瘤有抑制作用」。

此外，根據台灣國立自然科學博物館網站對「粟米黑穗菌」的解釋，受粟米黑穗菌感染的粟米穗會出現類似腫瘤的構造，把外面的薄膜弄破時裡面會散出許多黑色的粉末，這是一種病害。此菌的傳染力很強，一旦有一棵粟米感染此病後，整區內的粟米都無法倖免，感染後的粟米穗無法食用，農夫無法有收成。「但墨西哥的農民有個變通的方法，他們會在瘤狀物還沒有成熟時候採收，即將此粟米穗煮食，據說口感類似菇類，十分美味可口」。

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