母重男輕女想公屋「傳」阿仔　女兒遭收回睡房心淡：女就唔係人？

重男輕女的思想在傳統社會根深蒂固，有女生最近就在討論區發文，慨嘆自己經常被母親偏心對待，不但在中學時所得的零用錢較弟弟少10倍，還要自己承擔學費，甚至現在與家人同住公屋單位，也被母親以留給兒子結婚所用為由，逼她交出房間，讓她心痛表示：「明明我都係佢生嘅，仔就係人，女就唔係人？」。



有女子在網上發文批評母親重男輕女，甚至要求她交出房間，好讓兒子日後娶妻之用。（《BB來了》劇照）

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女事主在Dcard討論區以「好好笑，阿媽打算公屋傳畀個仔」為題發文，表示母親非常重男輕女，過去不停情緒勒索她，總說「天下無不是父母」，要求她對弟弟好一點，自己卻當女兒是「垃圾」，例如事主在中學時每周只有50元零用錢，弟弟卻有500元，大學學費亦是自己向政府借貸，沒有問家人拿一分一毫，在文中唏噓大嘆「阿媽從來只會對我斤斤計較，對細佬無限包容」。

事主續指，她一直與家人住在公屋單位，母親卻出言要回收她的房間，「畀佢兩個仔結婚用」，讓她不禁笑言「以為自己買咗公屋？傳畀個仔？」，又自言改變不了母親的價值觀，早已放棄掙扎，「願重男輕女思想早日消失，阿女都係人，省略1億字心酸」。

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